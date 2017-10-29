ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Реутове открылась выставка, посвящённая столетию Октябрьской революции, в экспозиции представлены исторические документы и фотографии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"В музейно-выставочном центре открылась выставка "История революционного Реутова в истории страны", посвящённая столетию Октябрьской революции. Экспозиции представляют историю происходящих событий в Реутове с 1917 по 1929 год и в России в целом", – приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Он добавил, что выставку в течение года организовывали городские краеведы и сотрудники музейно-выставочного центра. Все экспонаты связаны с промышленным развитием Реутова, с его культурной и спортивной жизнью, а также взаимоотношениями с Туркменией.

Выставка будет работать до 11 ноября.