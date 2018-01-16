В России могут ввести льготный тариф страховых взносов для производителей мультфильмов
16.01.2018, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 января на пленарном заседании Государственной Думы планируется рассмотреть пакет правительственных законопроектов, направленных на создание условий для развития отечественной анимационной отрасли и повышение её конкурентоспособности. Документы подготовлены во исполнение поручения Президента России.
Законопроектом № 329222-7 «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается установить на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции (для основной категории плательщиков их размер составляет 30% фонда оплаты труда). Аналогичный пониженный тариф уже установлен для компаний, действующих в сфере информационных технологий.
Как отмечается в пояснительной записке, экономические условия работы в данных отраслях схожи: порядка 80% себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Поэтому с учетом длительности срока производства мультфильмов, который составляет от двух до пяти лет, инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.
Законопроектом № 329230-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривается установление для названных организаций льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд России в размере 8% на 2018-2023 годы.
Законопроектом № 329222-7 «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается установить на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции (для основной категории плательщиков их размер составляет 30% фонда оплаты труда). Аналогичный пониженный тариф уже установлен для компаний, действующих в сфере информационных технологий.
Как отмечается в пояснительной записке, экономические условия работы в данных отраслях схожи: порядка 80% себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Поэтому с учетом длительности срока производства мультфильмов, который составляет от двух до пяти лет, инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.
Законопроектом № 329230-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривается установление для названных организаций льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд России в размере 8% на 2018-2023 годы.
Источник: Госдума