В России создано уникальное пианино с двойным репетиционным механизмом
16.09.2017, 09:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Международной музыкальной выставке NAMM Musikmesse Russia презентовано уникальное пианино с двойным репетиционным механизмом.
Основной особенностью пианино «Победа» является двухрепетиционный клавишный механизм, разработанный и запатентованный известным российским фортепианным мастером членом «Ассоциации Фортепианных мастеров» Игорем Николаевичем Жмотовым (Патент РФ № 2330328).
Двойная репетиция – это свойство механики фортепиано, благодаря которому извлечение повторного звука возможно без полного поднятия клавиши, что даёт возможность более частых повторов одного звука (12-16 ударов в секунду против 6-8 у инструмента с простой репетицией), а также позволяет добиться более тонкой нюансировки.
Механизм двойной репетиции обеспечивает тонкую чувствительность клавиш и позволяет достичь максимального комфорта, виртуозности и выразительности при игре. За счет усиленной чувствительности клавиш уменьшается нагрузка на пальцы, - это особенно актуально при обучении юных исполнителей.
Пианино «Победа» позволяет укомплектовать учебные классы инструментами рояльного уровня, что ранее было недостижимо ввиду высокой стоимости роялей и их больших габаритов.
Основной особенностью пианино «Победа» является двухрепетиционный клавишный механизм, разработанный и запатентованный известным российским фортепианным мастером членом «Ассоциации Фортепианных мастеров» Игорем Николаевичем Жмотовым (Патент РФ № 2330328).
Двойная репетиция – это свойство механики фортепиано, благодаря которому извлечение повторного звука возможно без полного поднятия клавиши, что даёт возможность более частых повторов одного звука (12-16 ударов в секунду против 6-8 у инструмента с простой репетицией), а также позволяет добиться более тонкой нюансировки.
Механизм двойной репетиции обеспечивает тонкую чувствительность клавиш и позволяет достичь максимального комфорта, виртуозности и выразительности при игре. За счет усиленной чувствительности клавиш уменьшается нагрузка на пальцы, - это особенно актуально при обучении юных исполнителей.
Пианино «Победа» позволяет укомплектовать учебные классы инструментами рояльного уровня, что ранее было недостижимо ввиду высокой стоимости роялей и их больших габаритов.
Источник: Минпромторг