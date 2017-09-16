ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Международной музыкальной выставке NAMM Musikmesse Russia презентовано уникальное пианино с двойным репетиционным механизмом.

Основной особенностью пианино «Победа» является двухрепетиционный клавишный механизм, разработанный и запатентованный известным российским фортепианным мастером членом «Ассоциации Фортепианных мастеров» Игорем Николаевичем Жмотовым (Патент РФ № 2330328).

Двойная репетиция – это свойство механики фортепиано, благодаря которому извлечение повторного звука возможно без полного поднятия клавиши, что даёт возможность более частых повторов одного звука (12-16 ударов в секунду против 6-8 у инструмента с простой репетицией), а также позволяет добиться более тонкой нюансировки.

Механизм двойной репетиции обеспечивает тонкую чувствительность клавиш и позволяет достичь максимального комфорта, виртуозности и выразительности при игре. За счет усиленной чувствительности клавиш уменьшается нагрузка на пальцы, - это особенно актуально при обучении юных исполнителей.

Пианино «Победа» позволяет укомплектовать учебные классы инструментами рояльного уровня, что ранее было недостижимо ввиду высокой стоимости роялей и их больших габаритов.