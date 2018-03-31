ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В апреле в Российской государственной библиотеке для молодёжи стартует серия профориентационных игр «Найди свою профессию». Занятия пройдут в рамках проекта «Атлас новых профессий».

Первая игра состоится 3 апреля в 19:00 в аудитории «101 точка чтения». Её проведёт руководитель проекта бизнес-консультант Дмитрий Судаков. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Занятия будут проходить в библиотеке каждый вторник в течение месяца — 10, 17 и 24 апреля.

С помощью игр «Атласа новых профессий» молодые люди смогут развить навыки мышления будущего, научатся видеть основные процессы, изменяющие мир, и адаптироваться к ним, познакомятся с разными отраслями российской экономики, профессиональными задачами, которые будут стоять перед специалистами будущего, и поработают в команде.

На первой встрече прочтут вводную лекцию и проведут игру «Лото», сочетающую элементы лото и викторины. Участники смогут узнать о надпрофессиональных навыках, востребованных практически в любой профессии, а также соотнести профессии будущего со школьными предметами.

Вторую встречу, запланированную на 10 апреля, посвятят настольной игре «Компас профессий». По правилам участники совместно «выращивают» вымышленного персонажа от 13 до 40 лет. Ему нужно развить навыки, с которыми он сможет получить одну из специальностей будущего из «Атласа новых профессий». Необходимо преодолеть вместе с персонажем воображаемые трудности и прийти к успеху.

На третьей встрече 17 апреля участники сыграют в игру «Курьер, прощай». С её помощью они разберутся, как под действием прогресса и новых открытий меняются привычные профессии. Игра предлагает посмотреть, какие события могут повлиять на рынок труда, и составить прогноз, какие профессии исчезнут.

Завершит цикл «Найди свою профессию» урок в игровой форме, посвященный профориентации. Его проведут 24 апреля.

Итоги серии игр участники подведут на специальной дискуссии, где поделятся мнением о проекте и расскажут, каким представляется им рынок труда будущего и какие навыки обеспечат востребованность в профессии.