В Русском музее открылась выставка "Андрей Тарковский"
21.09.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственном Русском музее (в Строгановском дворце) при поддержке компаний «Северсталь», «Силовые машины», Nordgold и TUI Россия отрылась выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства». Она посвящена 85-летнему юбилею всемирно известного режиссёра.
На выставке впервые представлены вместе документальные материалы: фотографии, сценарии, письма, рисунки и картины, эскизы костюмов и декораций, плакаты и документальные фильмы.
Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986) – признанный мастер киноискусства, получивший ещё при жизни известность в СССР и за рубежом, по праву считается создателем нового художественного языка в кино, художником, давшим миру кино новую эстетику и философию, во многом определившим и повлиявшим на всю дальнейшую историю кино.
За последние 25 лет было организовано множество различных мероприятий, посвященных Андрею Тарковскому и его творчеству, репрезентации и музеефикации его искусства. Многие люди искусства – режиссёры, художники, фотографы – создавали и продолжают создавать проекты, развивающие его принципы и методы, использующие его удивительный символьный и образный аппарат художественного видения – «обращенного вовнутрь взгляда на реальность». Таким образом заполняется и расширяется уникальное пространство, которое воплотил в новой эстетике мастер, и ширится круг приобщенных к этому пространству. Все это сегодня составляет феномен Андрея Тарковского.
На выставке впервые представлены вместе документальные материалы: фотографии, сценарии, письма, рисунки и картины, эскизы костюмов и декораций, плакаты и документальные фильмы.
Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986) – признанный мастер киноискусства, получивший ещё при жизни известность в СССР и за рубежом, по праву считается создателем нового художественного языка в кино, художником, давшим миру кино новую эстетику и философию, во многом определившим и повлиявшим на всю дальнейшую историю кино.
За последние 25 лет было организовано множество различных мероприятий, посвященных Андрею Тарковскому и его творчеству, репрезентации и музеефикации его искусства. Многие люди искусства – режиссёры, художники, фотографы – создавали и продолжают создавать проекты, развивающие его принципы и методы, использующие его удивительный символьный и образный аппарат художественного видения – «обращенного вовнутрь взгляда на реальность». Таким образом заполняется и расширяется уникальное пространство, которое воплотил в новой эстетике мастер, и ширится круг приобщенных к этому пространству. Все это сегодня составляет феномен Андрея Тарковского.
Источник: Силовые машины