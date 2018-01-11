В Рузе может появиться памятник князю Ивану Калите
11.01.2018, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Рузе одобрили инициативу установки памятника князю Ивану Калите, работы по изготовлению и установке памятника будут проводиться из внебюджетных источников, за счет средств инвестора, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.
«Я ознакомился с протоколом заседания комиссии по сохранению историко-культурного наследия округа. Члены комиссии, куда входят представители администрации, общественности, творческой интеллигенции, одобрили инициативу установки памятника (Ивану Калите – ред.). Комиссия рекомендует рассмотреть места установки памятника», – сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Он отметил, что памятник Ивану Калите предлагается установить в центре Рузы на улице Солнцева, на центральной площади перед зданием администрации Рузского округа или в начале пешеходной зоны Рузы.
«Посоветуемся на этот счет с представителями нашей общественной палаты, проведем на месте выездное совещание. Нам необходимо принять совместное решение по данному вопросу», – добавил Тарханов.
Ранее в Рузе был представлен проект памятника Ивану Калите. Автор проекта – заслуженный художник России Олег Молчанов.
Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают символизм того, что памятник может появиться в Рузе в 2018 году – в год 690-летия города.
«Я ознакомился с протоколом заседания комиссии по сохранению историко-культурного наследия округа. Члены комиссии, куда входят представители администрации, общественности, творческой интеллигенции, одобрили инициативу установки памятника (Ивану Калите – ред.). Комиссия рекомендует рассмотреть места установки памятника», – сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Он отметил, что памятник Ивану Калите предлагается установить в центре Рузы на улице Солнцева, на центральной площади перед зданием администрации Рузского округа или в начале пешеходной зоны Рузы.
«Посоветуемся на этот счет с представителями нашей общественной палаты, проведем на месте выездное совещание. Нам необходимо принять совместное решение по данному вопросу», – добавил Тарханов.
Ранее в Рузе был представлен проект памятника Ивану Калите. Автор проекта – заслуженный художник России Олег Молчанов.
Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают символизм того, что памятник может появиться в Рузе в 2018 году – в год 690-летия города.
Источник: http://mosreg.ru/