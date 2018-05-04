04.05.2018, 07:16
В Самаре состоится крупнейшее дизайн-событие этого года
5–6 мая в Самаре пройдут «Большие Дизайн-выходные» — крупнейшее дизайн-событие этого года, в котором примут участие более 1000 дизайнеров и арт-директоров из России и Ближнего зарубежья.
«Дизайн-выходные» — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России. За 6 лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 000 слушателей.
--- Информация: Стремление к оригинальности в оформлении интерьеров требует креативного подхода не только к выбору отделочных материалов и мебели, но и к озеленению. Экосистема «вертикальный сад» популярна уже во многих странах и вытеснила растения в горшках, традиционно занимавшие место на подоконниках. Это настоящее произведение искусства, которое подчеркнёт вашу индивидуальность, не требует свободной площади и не создает нагрузку на конструктивные элементы.
«Дизайн-выходные» принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.
Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса.
Большие «Дизайн-выходные» в Самаре станут финалом серии из 4-х тематических конференций, которые прошли в этом году (с января по апрель) в Ульяновске, Смоленске, Перми и Кирове, поэтому программа мероприятия будет насыщенной и разнообразной.
В рамках события будет работать 6 секций:
• Дизайн в контексте развития города
• Дизайн цифровых продуктов
• Промышленный дизайн
• Графический дизайн и иллюстрация
• Дизайн-менеджмент
• Моушен дизайн и звуковой дизайн и др.
В качестве спикеров заявлено уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артём Геллер (генеральный директор Лаборатории Артёма Геллера, создатель сайтов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы и др.), Денис Кортунов (дизайн-директор Acronis, советник Губернатора Самарской области), Олег Чулаков (основатель студии Олега Чулакова), Йован Савович (основатель Dirty.ru и Лепрозория), Максим Павлов (креативный директор компании Notamedia) и многие другие.
На данный момент зарегистрировано уже 800+ участников из 40+ городов России и Ближнего зарубежья, а на самом мероприятии ожидается более 1000 человек. Аудитория мероприятия это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.
Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.
«Дизайн-выходные» — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России. За 6 лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 000 слушателей.
--- Информация: Стремление к оригинальности в оформлении интерьеров требует креативного подхода не только к выбору отделочных материалов и мебели, но и к озеленению. Экосистема «вертикальный сад» популярна уже во многих странах и вытеснила растения в горшках, традиционно занимавшие место на подоконниках. Это настоящее произведение искусства, которое подчеркнёт вашу индивидуальность, не требует свободной площади и не создает нагрузку на конструктивные элементы.
«Дизайн-выходные» принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.
Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса.
Большие «Дизайн-выходные» в Самаре станут финалом серии из 4-х тематических конференций, которые прошли в этом году (с января по апрель) в Ульяновске, Смоленске, Перми и Кирове, поэтому программа мероприятия будет насыщенной и разнообразной.
В рамках события будет работать 6 секций:
• Дизайн в контексте развития города
• Дизайн цифровых продуктов
• Промышленный дизайн
• Графический дизайн и иллюстрация
• Дизайн-менеджмент
• Моушен дизайн и звуковой дизайн и др.
В качестве спикеров заявлено уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артём Геллер (генеральный директор Лаборатории Артёма Геллера, создатель сайтов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы и др.), Денис Кортунов (дизайн-директор Acronis, советник Губернатора Самарской области), Олег Чулаков (основатель студии Олега Чулакова), Йован Савович (основатель Dirty.ru и Лепрозория), Максим Павлов (креативный директор компании Notamedia) и многие другие.
На данный момент зарегистрировано уже 800+ участников из 40+ городов России и Ближнего зарубежья, а на самом мероприятии ожидается более 1000 человек. Аудитория мероприятия это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.
Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.
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