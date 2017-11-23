ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 по 3 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт Молодёжный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России, выявление и поддержку молодых дарований, популяризацию обучения игры на контрабасе. Его главная задача - стимулирование развития контрабасовой школы России. В настоящее время утерян интерес к обучению на этом инструменте, особенно в провинции. Этот конкурс приглашает учащихся выпускных курсов средних профессиональных учебных заведений. Лауреаты конкурса получат грант от Министерства культуры на все время последующего обучения в высшем учебном заведении России.

Состав жюри конкурса: председатель жюри - профессор Алексей Массарский; члены жюри: доценты Александр Шило и Ростислав Яковлев (Санкт-Петербург), профессоры Михаил Кекшоев и Александр Бельский (Москва).

Конкурс проводится в два тура. Первый тур Конкурса проводится заочно на основании документов, представляемых участниками в соответствии с п. 2.2. «Положения о Молодёжном конкурсе контрабасистов имени Сергея Кусевицкого».

Второй тур проводится публично в виде конкурсного прослушивания участников 1 и 2 декабря 2017 года в концертном зале Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова.

3 декабря в 18 часов в Санкт-Петербургской консерватории состоится Церемония награждения лауреатов и Заключительный концерт Международного конкурса контрабасистов имени Сергея Кусевицкого. Победители конкурса получают звания лауреатов Конкурса и награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени.

Лауреатам 1-3 премий – выпускникам 2018 года, закончившим среднее или среднее профессиональное обучение, в т.ч. поступившим в 2018 году на профильные образовательные программы высшего образования, предоставляется возможность претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период обучения.