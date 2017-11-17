ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 декабря VI международный музыкальный фестиваль "Планета-Контрабас" приглашает в Белый Зал Шереметевского дворца на концерт основателя и автора идеи этого уникального фестиваля Александра Шило. В дуэте с пианисткой Марией Черноусовой он исполнит произведения русской и зарубежной классики, а также современных авторов.

Уже несколько десятилетий имя Александра Шило регулярно появляется на концертной афише Санкт-Петербурга. Музыкант гастролирует в России и за её пределами, проводит мастер-классы в разных странах мира. По его инициативе в 1995 был организован Квартет контрабасов оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а в 1999 квартет контрабасов "QuattroBass". Серьёзное внимание А. Шило уделяет и педагогической деятельности, начатой им в 1990 году в училище им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1992 года ведёт специальный класс контрабаса в Санкт-Петербургской консерватории, а также преподаёт в средней специальной музыкальной школе-лицее при консерватории. Многие его воспитанники работают сегодня в лучших оркестровых коллективах города. С 1997 года Александр Шило ежегодно принимает участие в Международном музыкальном фестивале в городе Сага (Япония), в рамках которого выступает с сольными концертами и проводит мастер-классы. В 1999 году был приглашён на Международный фестиваль г. Охрид (Македония). Проводил мастер-классы в Польше (2000 г.), Балтиморе (США, 2002 г.), Сан-Пауло (Бразилия, 2002 г.).Огромное внимание Александр Шило уделяет пропаганде контрабасового искусства. Именно по его инициативе в Петербурге был учреждён фестиваль "Планета-Контрабас", он также стал организатором 2-го и последующих конкурсов контрабасистов имени Сергея Кусевицкого в Петербурге.