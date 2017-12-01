ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Редкая возможность послушать в Санкт-Петербурге настоящее танго, в живом аутентичном исполнении: Карлос Д’Онофрио родился и вырос в Буэнос-Айресе (Аргентина) в итальянской семье, обучался пению у лучших мастеров бельканто. В 2009 году переехал в Санкт-Петербург и дебютировал в Мариинском театре в партии Принца, в опере Антонина Дворжака "Русалка". Выступал под управлением Валерия Гергиева, Фабио Мастранжело, Кристиана Кнапп, среди других, выступал на лучших сценах России: в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского (Москва), Государственной Академической Капелле, Малом зале филармонии имени М. И. Глинки (Россия, Санкт-Петербург) и других.

Карлос ведёт активную концертную деятельность. В 2017 году выступал в концертах, кроме Петербурга, с программами танго с академическими симфоническими оркестрами Самарской и Нижегородской филармоний, гастролировал в Греции и стал одним из двух оперных певцов из России, приглашенных на Фестиваль русской музыки в Японии, при поддержке Министерства культуры РФ (тур включил в себя семь концертов).

Помимо оперного пения, Карлос, как настоящий аргентинец, впитавший в себя дух богемных районов Буэнос-Айреса — Палермо, Бока, Сан-Тельмо, исполняет латиноамериканскую музыку аутентично и душевно, аргентинское танго, бразильская боссанова, мексиканское болеро приобретают в исполнении этого певца новое дыхание, вызывая у публики непередаваемые словами ощущения, каждый раз встречая самый горячий приём.

Прозвучат танго Карлоса Гарделя, среди них – танго из к/ф "Запах женщины", легендарное танго Родригеса "Кумпарсита", которому в этом году исполнилось сто лет, песня бразильских авторов Барбоса/Де Морес "Доброе утро, грусть", русское танго "Утомленное солнце" Ежи Петербургского и "Счастье мое" Ефима Розенфельда, а также другие произведения, напоенные солнцем, лирикой и страстью.

Будут даны переводы на русский язык, что гарантирует полное погружение в атмосферу латинских мелодий и ритмов.

В вечере примут участие замечательные петербургские музыканты Даниил Рабовский (фортепиано), Владимир Кирасиров (гитара) и Валерий Ровинский (контрабас).

За полчаса до начала концерта состоится экскурсия по парадным залам Дома архитектора, желающие могут устроить себе небольшую импровизированную фотосессию. Стоимость экскурсии входит в стоимость входного билета на концерт. Концерт пройдет с одним антрактом. Продолжительность всего мероприятия — 2 часа 10 минут.

Об организации: