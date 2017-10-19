В Щёлкове открывается фестиваль "Чайномания"
19.10.2017, 16:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Щёлкове с 19 по 22 октября развернётся настоящий четырёхдневный праздник, посвящённый чаю и кофе – фестиваль «Чайномания».
«На фестивале «Чайномания» гостям будет представлен широкий ассортимент чая и кофе из многих стран мира, включая лучшие английские, китайские ароматные чаи и настоящий бразильский кофе», – сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По специальным ценам участники фестиваля предложат посетителям чай различных сортов: крупный листовой или пакетированный чай, чай с добавлением фруктов, ягод и трав, несколько видов традиционного чая, зелёный и чёрный, а также травяные напитки.
Также на фестивале будет представлено множество лёгких кофейных напитков, множество сортов зернового кофе.
«Кроме того, в рамках фестиваля будет организована насыщенная культурно-развлекательная программа: различные конкурсы для детей и взрослых, дегустации и чайные церемонии. Любой желающий сможет не только попробовать любимые горячие напитки со всех уголков мира, но и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению», – отметил министр.
«На фестивале «Чайномания» гостям будет представлен широкий ассортимент чая и кофе из многих стран мира, включая лучшие английские, китайские ароматные чаи и настоящий бразильский кофе», – сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По специальным ценам участники фестиваля предложат посетителям чай различных сортов: крупный листовой или пакетированный чай, чай с добавлением фруктов, ягод и трав, несколько видов традиционного чая, зелёный и чёрный, а также травяные напитки.
Также на фестивале будет представлено множество лёгких кофейных напитков, множество сортов зернового кофе.
«Кроме того, в рамках фестиваля будет организована насыщенная культурно-развлекательная программа: различные конкурсы для детей и взрослых, дегустации и чайные церемонии. Любой желающий сможет не только попробовать любимые горячие напитки со всех уголков мира, но и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению», – отметил министр.
Источник: http://mosreg.ru