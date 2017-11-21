В Шанхае прошёл показ Victoria's Secret Fashion Show 2017
21.11.2017, 07:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году Victoria's Secret решили организовать показ в Шанхае на арене Mercedez-Benz. Подиум стал самым большим за всю 22-летнюю историю шоу, а количество зрителей составило 3000 человек. Для 55 моделей из 20 стран мира прилетела целая армия из 27 стилистов под руководством Энтони Тернера и 32 визажиста, под контролем гениального Тома Пешо.
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Девушки продемонстрировали 88 образов и 38 пар крыльев, в том числе созданных Оливье Рустеном в рамках коллаборации с Balmain. Модель Кэндис Свейнпол впервые вышла на подиум после рождения ребёнка (модель стала мамой в октябре 2016 года) и выглядела идеально.
За музыкальную составляющую отвечали Гарри Стайлс, Гарри Стилем, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший. До Китая так и не добрались Джиджи Хадид, Кэти Перри, Тейлор Свифт и несколько русских моделей.
Последние изменения в показ были внесены накануне в 3-30 утра. Было решено, что Punk-секция (от Оливье Рустена), которая должна была закрывать показ, его открывала. В свою очередь это потянуло за собой изменения и во всех остальных частях показа.
Следующим был сектор «Фарфоровый ангел» со средиземноморским настроением, для которого характерны синие и белые цвета острова Санторини. Дальше на подиум вышла «Зимняя сказка», линия была основана на вдохновении Лапландией и элементах Рождества. Девушки из «Нации миллениума» вышли в дерзких стритстайл-нарядах. Костюмы «Богинь», были основаны на туниках и аксессуарах древнегреческих небожительниц. И последняя линия «Nomadic Adventure» сочными цветами и бисером намекала на путешествия по Бразилии и Африке. В сегменте Nomadic Adventure модель Эльза Хоск продемонстрировала комплект с более чем 250 000 кристаллами Swarovski. И вполне ожидаемо Лаис Рибейро вышла в Champagne Nights Fantasy Bra за 2 миллиона долларов.
--- Информация: Магазин одежды Фабрика моды предлагает приобрести женские костюмы больших размеров, которые помогут Вам воплотить в реальность сокровенные мечты и почувствовать себя Женщиной. Мастера компании работают на самом современном европейском оборудовании марок KANSAI и PEGASUS, немецкой MAYER и японской JUKI. Именно на таких машинах создают неповторимые модели одежды престижные французские и итальянские дома моды. Подробную инфомацию Вы можете получить по телефону +7 977 269 11 95 ---
Девушки продемонстрировали 88 образов и 38 пар крыльев, в том числе созданных Оливье Рустеном в рамках коллаборации с Balmain. Модель Кэндис Свейнпол впервые вышла на подиум после рождения ребёнка (модель стала мамой в октябре 2016 года) и выглядела идеально.
За музыкальную составляющую отвечали Гарри Стайлс, Гарри Стилем, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший. До Китая так и не добрались Джиджи Хадид, Кэти Перри, Тейлор Свифт и несколько русских моделей.
Последние изменения в показ были внесены накануне в 3-30 утра. Было решено, что Punk-секция (от Оливье Рустена), которая должна была закрывать показ, его открывала. В свою очередь это потянуло за собой изменения и во всех остальных частях показа.
Следующим был сектор «Фарфоровый ангел» со средиземноморским настроением, для которого характерны синие и белые цвета острова Санторини. Дальше на подиум вышла «Зимняя сказка», линия была основана на вдохновении Лапландией и элементах Рождества. Девушки из «Нации миллениума» вышли в дерзких стритстайл-нарядах. Костюмы «Богинь», были основаны на туниках и аксессуарах древнегреческих небожительниц. И последняя линия «Nomadic Adventure» сочными цветами и бисером намекала на путешествия по Бразилии и Африке. В сегменте Nomadic Adventure модель Эльза Хоск продемонстрировала комплект с более чем 250 000 кристаллами Swarovski. И вполне ожидаемо Лаис Рибейро вышла в Champagne Nights Fantasy Bra за 2 миллиона долларов.
Источник: Ореанда