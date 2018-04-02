В Театре Эстрады им. А. Райкина прошла премьера мюзикла "Бармалей"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый мюзикл Театра Эстрады – словно неожиданная и радостная встреча со старыми-добрыми друзьями. На сказках Корнея Ивановича Чуковского выросло не одно поколение советских детей. Бармалей и Тараканище, Айболит и Мойдодыр – герои из далекого прошлого спешат познакомиться с современными мальчишками и девчонками.
Премьера мюзикла «Бармалей» состоялась 31 марта – в день 135-ой годовщины со Дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.
14 апреля маленьких зрителей вновь ждут веселые приключения, немного «страшилок» и много радостного смеха. А для родителей эта солнечная и озорная постановка станет настоящим возвращением в детство. Поэтому приходить на мюзикл «Бармалей» обязательно нужно всей семьёй!
Сюрпризом для публики станет музыкальное сопровождение спектакля: гениальные композиции Георгия Фиртича из знаменитого мультфильма Давида Черкасского «Доктор Айболит» зазвучат в совершенно необычной обработке – в стилистике джаз-фанка. Впрочем, этот сюрприз будет не единственным. Молодой режиссёр театра Илья Архипов умеет удивлять. Его постановки – это всегда смелые стилистические решения, эффектные танцевальные и вокальные номера, оригинальные костюмы, добрый юмор и искренняя любовь к самому важному зрителю – ребёнку.
Режиссёр-постановщик, художник-постановщик – Илья Архипов
Хореограф – Ирина Ляховская
Художник по свету – Татьяна Яцюк
Звукорежиссёр – Александр Соколов
Постановщик вокала – Полина Плавская
Художник по гриму – Оксана Кордунская
В ролях:
Айболит – Сергей Шалагин
Бармалей – Сергей Ленков
Варвара – Анастасия Пижель / Луиза Губиева
Сова – Варвара Шалагина
Гиппопотам – Александр Круковский
Одноглазый – Константин Шлюев
Крокодил – Станислав Никитин
Ансамбль: Селиванова Екатерина, Плавская Полина, Зверев Николай, Иванов Артем.
Продолжительность – 50 минут без антракта