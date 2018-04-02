ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый мюзикл Театра Эстрады – словно неожиданная и радостная встреча со старыми-добрыми друзьями. На сказках Корнея Ивановича Чуковского выросло не одно поколение советских детей. Бармалей и Тараканище, Айболит и Мойдодыр – герои из далекого прошлого спешат познакомиться с современными мальчишками и девчонками.



Премьера мюзикла «Бармалей» состоялась 31 марта – в день 135-ой годовщины со Дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.

14 апреля маленьких зрителей вновь ждут веселые приключения, немного «страшилок» и много радостного смеха. А для родителей эта солнечная и озорная постановка станет настоящим возвращением в детство. Поэтому приходить на мюзикл «Бармалей» обязательно нужно всей семьёй!

Сюрпризом для публики станет музыкальное сопровождение спектакля: гениальные композиции Георгия Фиртича из знаменитого мультфильма Давида Черкасского «Доктор Айболит» зазвучат в совершенно необычной обработке – в стилистике джаз-фанка. Впрочем, этот сюрприз будет не единственным. Молодой режиссёр театра Илья Архипов умеет удивлять. Его постановки – это всегда смелые стилистические решения, эффектные танцевальные и вокальные номера, оригинальные костюмы, добрый юмор и искренняя любовь к самому важному зрителю – ребёнку.

Режиссёр-постановщик, художник-постановщик – Илья Архипов

Хореограф – Ирина Ляховская

Художник по свету – Татьяна Яцюк

Звукорежиссёр – Александр Соколов

Постановщик вокала – Полина Плавская

Художник по гриму – Оксана Кордунская

В ролях:

Айболит – Сергей Шалагин

Бармалей – Сергей Ленков

Варвара – Анастасия Пижель / Луиза Губиева

Сова – Варвара Шалагина

Гиппопотам – Александр Круковский

Одноглазый – Константин Шлюев

Крокодил – Станислав Никитин

Ансамбль: Селиванова Екатерина, Плавская Полина, Зверев Николай, Иванов Артем.

Продолжительность – 50 минут без антракта