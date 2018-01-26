В Театре имени Наталии Сац пройдёт "Неделя старинной оперы"
26.01.2018, 08:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр имени Наталии Сац, ставший под управлением режиссёра Георгия Исаакяна одним из центров барочной культуры в Москве, приготовил любителям старинной музыки настоящий подарок. В начале февраля в театре пройдёт «Неделя старинной оперы», которая начнётся 2 и закончится 10 числа. За это время будут исполнены три барочные постановки из репертуара театра, а маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг проведёт на Малой сцене однодневную барочную академию, посвящённую Генри Перселлу.
2 и 3 февраля на Малой сцене прозвучит опера «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, написанная в 1600 году и считающаяся первым образцом оперного жанра в музыкальной истории. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгия Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира Эндрю Лоуренса-Кинга, музыкального руководителя и дирижёра постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска».
5 февраля на Малой сцене театра Эндрю Лоуренс-Кинг представит День Генри Перселла. В программу однодневной барочной академии войдут лекция Маэстро, вокальные и инструментальные мастер-классы.
7 и 8 февраля на Большой сцене будет исполнена опера «Любовь убивает», созданная композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона и признанная первой оперой в истории испанской музыки. Этот спектакль о любви и мести стал абсолютным хитом в сегодняшней Москве и уже второй сезон идёт с аншлагами. Публика на этом спектакле располагается прямо на сцене – под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над головами зрителей летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижёром этого спектакля так же является маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же в действительности звучала старинная музыка.
10-го же февраля на Малой сцене можно будет увидеть оперу Георга Фридриха Генделя «Альцина, или Волшебный остров». Этот спектакль стал первым обращением Георгия Исаакяна, одного из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, к своему любимому музыкальному материалу в Театре Наталии Сац. Все роли в нём исполняют женщины – как было принято в театре эпохи Ренессанса, а за дирижёрским пультом царит Алевтина Иоффе.
«Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», – говорит Георгий Исаакян и добавляет: «Почему барокко – это последний великий стиль? Потому что и Ренессанс, и Барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс её ощущает как гармоничную вертикаль, Барокко ощущает её как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но всё равно эти миры существуют ещё в присутствии небес. Дальше человечество живёт уже без небес. Тогда, в эпоху позднего Барокко, исчезновение абсолюта ещё только-только начало нависать над человеком и миром. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозны, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И потому мы так безумно пытаемся прикоснуться хотя бы на секунду к музыке, литературе, где еще остались какие-то следы вечности, что по большому счёту всё настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия. Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка Ренессанса и Барокко, является тем, что может сшить эту разорванность».
Сегодня именно Театр Наталии Сац стал той единственной в Москве площадкой, на которой можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении – и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли.
2 и 3 февраля на Малой сцене прозвучит опера «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, написанная в 1600 году и считающаяся первым образцом оперного жанра в музыкальной истории. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгия Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира Эндрю Лоуренса-Кинга, музыкального руководителя и дирижёра постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска».
5 февраля на Малой сцене театра Эндрю Лоуренс-Кинг представит День Генри Перселла. В программу однодневной барочной академии войдут лекция Маэстро, вокальные и инструментальные мастер-классы.
7 и 8 февраля на Большой сцене будет исполнена опера «Любовь убивает», созданная композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона и признанная первой оперой в истории испанской музыки. Этот спектакль о любви и мести стал абсолютным хитом в сегодняшней Москве и уже второй сезон идёт с аншлагами. Публика на этом спектакле располагается прямо на сцене – под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над головами зрителей летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижёром этого спектакля так же является маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же в действительности звучала старинная музыка.
10-го же февраля на Малой сцене можно будет увидеть оперу Георга Фридриха Генделя «Альцина, или Волшебный остров». Этот спектакль стал первым обращением Георгия Исаакяна, одного из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, к своему любимому музыкальному материалу в Театре Наталии Сац. Все роли в нём исполняют женщины – как было принято в театре эпохи Ренессанса, а за дирижёрским пультом царит Алевтина Иоффе.
«Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», – говорит Георгий Исаакян и добавляет: «Почему барокко – это последний великий стиль? Потому что и Ренессанс, и Барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс её ощущает как гармоничную вертикаль, Барокко ощущает её как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но всё равно эти миры существуют ещё в присутствии небес. Дальше человечество живёт уже без небес. Тогда, в эпоху позднего Барокко, исчезновение абсолюта ещё только-только начало нависать над человеком и миром. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозны, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И потому мы так безумно пытаемся прикоснуться хотя бы на секунду к музыке, литературе, где еще остались какие-то следы вечности, что по большому счёту всё настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия. Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка Ренессанса и Барокко, является тем, что может сшить эту разорванность».
Сегодня именно Театр Наталии Сац стал той единственной в Москве площадкой, на которой можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении – и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли.
Источник: Ореанда