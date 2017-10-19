ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уникальную выставку «От Александра I до Александра III — эпоха Льва Толстого» можно увидеть в Толстовском центре на Пятницкой, 12, г. Москва. Она посвящена современникам Льва Толстого, жившим в XIX веке, в период правления Александра I, Николая I, Александра II и Александра III.

Особенно значимой стала эпоха Александра II, на которую пришелся расцвет творчества писателя. В 1860-е годы он создал роман «Война и мир», в 1870-е годы — «Анну Каренину». Это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории России, время великих реформ.

Портреты для экспозиции предоставил Государственный мемориальный музей А.В. Суворова (Санкт-Петербург), а рукописи и фотографии — Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва).

На портретах изображены государственные деятели Российской империи в XIX столетии. Среди них три командира лейб-гвардии Гусарского полка, шефом которого с рождения состоял великий князь и наследник цесаревич Александр Николаевич — будущий император Александр II. На картинах представлены четыре поколения людей, которые служили российской верховной власти в его царствование.

Первое из них — герои Отечественной войны 1812 года А.П. Ермолов, М.С. Воронцов, братья Перовские, А.Е. Энгельгардт. Второе — молодые военачальники, ставшие офицерами уже в 1820-е годы, — В.А. Долгоруков и внук А.В. Суворова А.А. Суворов-Рымникский, участники войн с Турцией (1828–1829) и Персией (1826–1828). Третье — те, кто стал офицерами в 1840–1850-е годы (Д.А. Татищев, П.А. Шувалов, М.И. Драгомиров, правнук полководца А.А. Суворов-Рымникский). Их служба пришлась на время царствования Александра II. Они участники Крымской войны 1853–1856 годов, боевых действий на Кавказе и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Четвёртое — военные Н.П. Линевич, М.Д. Скобелев, Н.П. Зарубаев, которые стали офицерами в 1850–1860-е годы.

Посетители увидят и портреты русских императоров XIX века — Николая I, Александра II и Александра III.

Материалы музея демонстрируют то, как эпоха повлияла на Льва Толстого. В их числе рукописные фрагменты его юношеского сочинения о любви к Отечеству на французском языке, в котором в качестве примера патриотизма назван А.В. Суворов, романа «Война и мир», где упоминаются А.В. Суворов и П.И. Багратион, отрывок из «Посмертных записок старца Фёдора Кузмича».

Писатель интересовался историей России, событиями первой половины XIX века — Отечественной войной 1812 года и движением декабристов. Он собирал материалы из эпохи Александра I и Николая I и для романа о декабристах, и для романа «Война и мир». В молодости служил в армии на Кавказе и там стал писателем, создав повесть «Детство». На рубеже XIX и XX веков он обратился к кавказской исторической тематике при работе над повестью «Хаджи-Мурат», фрагменты которой тоже есть на выставке.