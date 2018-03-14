V Транссибирский Арт-Фестиваль прибывает в Москву
14.03.2018, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 марта в Большом зале Московской консерватории состоится первый московский концерт V Транссибирского Арт-Фестиваля. Художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин примет участие во всех четырёх мероприятиях, запланированных к показу в столице.
14 марта в Большом зале консерватории в Москве состоится первый столичный концерт V Транссибирского Арт-Фестиваля. За дирижёрский пульт Академического оркестра Московской филармонии встанет победитель III Международного конкурса дирижёров имени Светланова во Франции, ассистент дирижёра Филадельфийского оркестра Лио Куокман (Макао). Молодой дирижёр примет участие в Транссибирском Арт-Фестивале уже во второй раз и представит программу из произведений Стравинского (оркестровая фантазия «Фейерверк»), Шумана (Симфония № 3, «Рейнская») и Чайковского, скрипичный концерт которого прозвучит в исполнении Вадима Репина.
В концерте 19 марта в Концертном зале Чайковского скрипичной музыки будет ещё больше: Вадим Репин исполнит фантазию Равеля «Цыганка», фаворит XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Клара-Джуми Кан (Германия) представит «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы, а в дуэте две скрипки работы Страдивари – «Rode» Вадима Репина и «Ex-Strauss» Клары-Джуми Кан – прозвучат в Двойном скрипичном концерте И. С. Баха (BWV 1043) и в пьесе «Koberia» музыканта-эксцентрика Алексея Игудесмана, мировая премьера которой состоится двумя днями ранее в Новосибирске. Музыканты выступят в тандеме с камерным оркестром «Sejong Soloists» (США/Корея), получившем своё название от имени корейского Императора XV века Седжона Великого, известного своим вкладом в развитие искусства. Почётный посол на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, оркестр «Sejong Soloists» исполнит посвящённое коллективу сочинение Августы Томас «Шёпот в тумане памяти».
Концерт 19 марта будет предварён открытием выставки работ Марии Кононовой. Молодая художница, первая персональная выставка которой состоялась в Брюсселе, когда Марии было всего восемь лет, сейчас с большим успехом выставляется в Москве, Милане, Лондоне, Париже, Вене, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Болонье, а также в Австралии. В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля открыты выставки в Новосибирске и Красноярске.
Заключительный концерт Фестиваля в Москве пройдёт 16 апреля в ЦМШ. В первом отделении примут участие артисты Транссибирского TONALi-тура – совместного российско-германского проекта, в рамках которого школьникам старших классов предлагается «тест-драйв» всех профессий концертно-продюсерского цикла. Во втором отделении Вадим Репин выступит в ансамбле с учениками ЦМШ/студентами консерватории. В день концерта он проведёт мастер-класс и открытую репетицию.
Пятый Транссибирский Арт-Фестиваль, возглавляемый Вадимом Репиным, пройдёт в период с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару, малые города Новосибирской области. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле. В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер, главной среди которых станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина. Наряду с концертами классической музыки, в которых принимают участие исполнители самого высокого уровня, в программу Фестиваля включены балетные спектакли Большого театра, художественная выставка, фотовыставка, кинопоказы, образовательные проекты Trans-Siberian TONALi Tour, цикл мастер-классов, Академия арт-журналистики.
На сегодняшний день деятельность Транссибирского Арт-Фестиваля высоко оценена Правительством РФ, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
14 марта в Большом зале консерватории в Москве состоится первый столичный концерт V Транссибирского Арт-Фестиваля. За дирижёрский пульт Академического оркестра Московской филармонии встанет победитель III Международного конкурса дирижёров имени Светланова во Франции, ассистент дирижёра Филадельфийского оркестра Лио Куокман (Макао). Молодой дирижёр примет участие в Транссибирском Арт-Фестивале уже во второй раз и представит программу из произведений Стравинского (оркестровая фантазия «Фейерверк»), Шумана (Симфония № 3, «Рейнская») и Чайковского, скрипичный концерт которого прозвучит в исполнении Вадима Репина.
В концерте 19 марта в Концертном зале Чайковского скрипичной музыки будет ещё больше: Вадим Репин исполнит фантазию Равеля «Цыганка», фаворит XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Клара-Джуми Кан (Германия) представит «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы, а в дуэте две скрипки работы Страдивари – «Rode» Вадима Репина и «Ex-Strauss» Клары-Джуми Кан – прозвучат в Двойном скрипичном концерте И. С. Баха (BWV 1043) и в пьесе «Koberia» музыканта-эксцентрика Алексея Игудесмана, мировая премьера которой состоится двумя днями ранее в Новосибирске. Музыканты выступят в тандеме с камерным оркестром «Sejong Soloists» (США/Корея), получившем своё название от имени корейского Императора XV века Седжона Великого, известного своим вкладом в развитие искусства. Почётный посол на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, оркестр «Sejong Soloists» исполнит посвящённое коллективу сочинение Августы Томас «Шёпот в тумане памяти».
Концерт 19 марта будет предварён открытием выставки работ Марии Кононовой. Молодая художница, первая персональная выставка которой состоялась в Брюсселе, когда Марии было всего восемь лет, сейчас с большим успехом выставляется в Москве, Милане, Лондоне, Париже, Вене, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Болонье, а также в Австралии. В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля открыты выставки в Новосибирске и Красноярске.
Заключительный концерт Фестиваля в Москве пройдёт 16 апреля в ЦМШ. В первом отделении примут участие артисты Транссибирского TONALi-тура – совместного российско-германского проекта, в рамках которого школьникам старших классов предлагается «тест-драйв» всех профессий концертно-продюсерского цикла. Во втором отделении Вадим Репин выступит в ансамбле с учениками ЦМШ/студентами консерватории. В день концерта он проведёт мастер-класс и открытую репетицию.
Пятый Транссибирский Арт-Фестиваль, возглавляемый Вадимом Репиным, пройдёт в период с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару, малые города Новосибирской области. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле. В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер, главной среди которых станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина. Наряду с концертами классической музыки, в которых принимают участие исполнители самого высокого уровня, в программу Фестиваля включены балетные спектакли Большого театра, художественная выставка, фотовыставка, кинопоказы, образовательные проекты Trans-Siberian TONALi Tour, цикл мастер-классов, Академия арт-журналистики.
На сегодняшний день деятельность Транссибирского Арт-Фестиваля высоко оценена Правительством РФ, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль