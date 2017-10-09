ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В большом зале Центрального дома учёных (г. Москва) 11 октября пройдёт концерт «Вокальные шедевры ХХ века». На сцену выйдут солисты Московского мужского хора под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Рыбина.

Ведущие исполнители коллектива исполнят произведения русских и зарубежных композиторов прошлого столетия, ставшие хитами. Это арии из опер и оперетт, серенады и просто любимые всеми песни.

ХХ век стал временем перемен, которые не обошли стороной и музыку. Мир услышал джаз и фанк, блюз и рок-н-ролл, десятки новых имен композиторов и исполнителей. Разные страны диктовали свои условия, в которых развивалась музыка, включая современные направления, нарушавшие запреты и традиционные устои.

Начало концерта в 19:00.