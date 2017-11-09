В Центре Оперного Пения Галины Вишневской представят "Иоланту" Чайковского
09.11.2017, 10:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 и 14 ноября 2017 года в 19.00 в Центре Оперного Пения Галины Вишневской будет представлена опера П.И. Чайковского «Иоланта».
Галина Вишневская называла «Иоланту» «гениальной оперой, произведением подлинного Мастера, концентрацией всего того, что он знал и умел». По словам легендарной русской певицы, музыка этой оперы - «божественная, удивительная, в ней нежность и страдание, а сюжет ее позволяет проникнуть в самые глубины человеческого духа».
С «Иолантой» Центр Оперного Пения Галины Вишневской добился ярких творческих побед: постановка была награждена Золотым дипломом в номинации «За лучший оперный спектакль» Московского театрального фестиваля 2005-2006; спектакль был успешно представлен не только на собственной сцене, но и в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга, Государственном мемориальном Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, на Всероссийском фестивале «Панорама музыкальных театров» в Омске.
Возобновлённую постановку «Иоланты» творческий коллектив Центра с успехом представил в сезоне 2015/2016, посвятив дню рождения Галины Вишневской.
Режиссёр-постановщик – Александр Петров.
Сценография и костюмы – Алла Коженкова.
Дирижёр – Александр Соловьев.
Художественный руководитель Центра Оперного Пения – Ольга Ростропович.
Галина Вишневская называла «Иоланту» «гениальной оперой, произведением подлинного Мастера, концентрацией всего того, что он знал и умел». По словам легендарной русской певицы, музыка этой оперы - «божественная, удивительная, в ней нежность и страдание, а сюжет ее позволяет проникнуть в самые глубины человеческого духа».
С «Иолантой» Центр Оперного Пения Галины Вишневской добился ярких творческих побед: постановка была награждена Золотым дипломом в номинации «За лучший оперный спектакль» Московского театрального фестиваля 2005-2006; спектакль был успешно представлен не только на собственной сцене, но и в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга, Государственном мемориальном Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, на Всероссийском фестивале «Панорама музыкальных театров» в Омске.
Возобновлённую постановку «Иоланты» творческий коллектив Центра с успехом представил в сезоне 2015/2016, посвятив дню рождения Галины Вишневской.
Режиссёр-постановщик – Александр Петров.
Сценография и костюмы – Алла Коженкова.
Дирижёр – Александр Соловьев.
Художественный руководитель Центра Оперного Пения – Ольга Ростропович.
Источник: Центр Оперного пения Галины Вишневской