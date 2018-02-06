ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На фестивале «Протеатр. Международные встречи» в Центре имени Всеволода Мейерхольда покажут спектакль «Рождение памяти». Артисты английской танцевальной компании Exim Dance Company представят постановку, посвященную телесным воспоминаниям.

Во время создания спектакля хореограф Адам Бенджамин сотрудничал с композиторами Эдуардо Мирандой, Мэтью Эмметом и Энди Коутоном. Партитуры основаны на поиске телесной органичности каждого из танцоров, чьи движения и речь затруднены из-за церебрального паралича.

IV ежегодный фестиваль «Протеатр. Международные встречи» пройдет с 9 по 13 февраля. Коллективы, участниками которых стали люди с инвалидностью, покажут лучшие мировые постановки.