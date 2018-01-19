В Уфе выступит легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
19.01.2018, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета выступит прославленный Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева с программой «Танцы народов мира». Начало в 18.00.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева - высочайший бренд российской культуры, символ высокопрофессионального и одновременно на редкость искреннего и сердечного искусства.
Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца создан в 1937 году легендарным хореографом Игорем Моисеевым. Именно ему удалось воплотить уникальную хореографическую эстетику: соединить основы классического балета с народным танцем, возвести его до профессионального искусства. В репертуаре ансамбля более 200 танцев народов мира. В какой бы стране не выступал ансамбль Игоря Моисеева, каждый зритель в программе концерта найдет для себя близкое, что затронет его душу.
«Высокий эпос, колоритные картины быта, реальная действительность и фантастика преданий, юмор и печаль. Тут все подвластно балетмейстерскому дару и освоено уже седьмым поколением Моисеевцев», - писала пресса.
С 1945 года и по сей день ансамбль беспрерывно гастролирует по всему миру, успев побывать более чем в 65 странах, многие из которых посетил более пятнадцати раз (Франция, Италия, Венгрия, США…). Коллектив открывал все культурные связи нашей страны на всех континентах земного шара.
Великий хореограф, философ и наставник ушел из жизни в 2007 году, на пороге своего 102-летия, оставив бесценное наследие своим ученикам и почитателям. С уходом Мастера жизнь ансамбля не прервалась. Педагоги-репетиторы, воспитанные самим Моисеевым, с неизменной любовью к своему делу, готовят молодых артистов, которые с гордостью и достоинством представляют легендарный ансамбль по всему миру.Каждое выступление Моисеевцев заряжает зрителей оптимизмом, бодростью духа, вселяет чувство гордости за российское искусство.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева - высочайший бренд российской культуры, символ высокопрофессионального и одновременно на редкость искреннего и сердечного искусства.
Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца создан в 1937 году легендарным хореографом Игорем Моисеевым. Именно ему удалось воплотить уникальную хореографическую эстетику: соединить основы классического балета с народным танцем, возвести его до профессионального искусства. В репертуаре ансамбля более 200 танцев народов мира. В какой бы стране не выступал ансамбль Игоря Моисеева, каждый зритель в программе концерта найдет для себя близкое, что затронет его душу.
«Высокий эпос, колоритные картины быта, реальная действительность и фантастика преданий, юмор и печаль. Тут все подвластно балетмейстерскому дару и освоено уже седьмым поколением Моисеевцев», - писала пресса.
С 1945 года и по сей день ансамбль беспрерывно гастролирует по всему миру, успев побывать более чем в 65 странах, многие из которых посетил более пятнадцати раз (Франция, Италия, Венгрия, США…). Коллектив открывал все культурные связи нашей страны на всех континентах земного шара.
Великий хореограф, философ и наставник ушел из жизни в 2007 году, на пороге своего 102-летия, оставив бесценное наследие своим ученикам и почитателям. С уходом Мастера жизнь ансамбля не прервалась. Педагоги-репетиторы, воспитанные самим Моисеевым, с неизменной любовью к своему делу, готовят молодых артистов, которые с гордостью и достоинством представляют легендарный ансамбль по всему миру.Каждое выступление Моисеевцев заряжает зрителей оптимизмом, бодростью духа, вселяет чувство гордости за российское искусство.
Источник: https://culture.bashkortostan.ru