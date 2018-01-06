ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии православного праздника в Вологде стартовал фестиваль творческих коллективов России "Рождественские огни". Торжественное открытие его прошло накануне в музыкальном колледже.

На конкурс искусств в этом году поступило более 1200 заявок от участников из 20 регионов России, из них жюри отобрало 600 претендентов из 17 регионов, среди которых Вологодская, Ростовская, Самарская, Московская, Тюменская области, а также Хабаровский край. Сегодня начались прослушивания этих артистов.

В фестивале участники выступают в пяти номинациях: вокал (эстрадный, академический, народный), инструментальное исполнительство (солисты, ансамбли, оркестры), театральное творчество, художественное слово, хореография. Тематика выступлений самая разнообразная: семейная, новогодняя и рождественская. Среди членов жюри – профессора и доценты ведущих вузов страны, руководители творческих коллективов.

Лучшие, по мнению жюри, артисты выступят на гала-концерте в драматическом театре 7 января. В этот же день будут названы победители в каждой номинации фестиваля "Рождественские огни".

Добавим, что идея создания фестиваля принадлежит митрополиту Игнатию. Инициатива нашла поддержку в Правительстве области и города. Организацией мероприятия совместно с Вологодской митрополией уже четвёртый год занимается областной колледж искусств.

"Рождество для христиан – это главный праздник после Пасхи. И в эти дни верующие люди стараются делиться своим теплом, своей радостью, добрыми делами. Мы говорим о Рождестве самыми разными языками. Кто-то в танце, кто-то в песне, – отметил руководитель культурно-просветительского центра Вологодской епархии отец Кирилл Киселёв. – Фестиваль позволяет коллективам проявить себя на сцене, получить признание. Это тоже проповедь Рождества".