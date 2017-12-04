В Яани Кирик расскажут "Версальские истории"
04.12.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря, накануне католического Рождества, концертный зал Яани Кирик представит петербуржцам увлекательную программу «Версальские истории».
Исполнители: Российский ансамбль старинной музыки. Руководитель и солист - Владимир Шуляковский (скрипка).
Солистка - Виктория Евтодьева (сопрано)
В концерте принимает участие Театр исторического танца «Малый Трианон». Руководитель -Ярослава Бубнова.
Российский ансамбль старинной музыки под управлением Владимира Шуляковского поможет ощутить волшебную атмосферу эпохи пудреных париков и кринолинов, отраженную в изысканной дворцовой музыке французских композиторов Люлли, Рамо, Буамортье и Монтклера. А специально созданные для этого проекта театром исторического танца «Малый Трианон» костюмы и реквизит Франции XVII-XVIII веков, позволят очутиться на настоящем придворном балу в Версале.
Эпоха барокко по праву считается «золотым веком» танцевальной музыки. Музыка Баха, Генделя, Вивальди, Люлли большей своей частью состоящая из пьес танцевального характера, лучшее тому подтверждение. Время царствования французского короля Людовика XIV, который, как известно, сам был прекрасным танцором, стало важнейшим в истории развития танца. Его 72-летнее правление стало настоящим «празднеством» французской музыки и хореографии.
Самые яркие произведения той эпохи, составленные Российским Ансамблем Старинной Музыки и театром исторического танца «Малый Трианон» в целостную сюиту, станут своеобразным музыкально-хореографическим повествованием о яркой жизни «танцующего» короля.
Исполнители: Российский ансамбль старинной музыки. Руководитель и солист - Владимир Шуляковский (скрипка).
Солистка - Виктория Евтодьева (сопрано)
В концерте принимает участие Театр исторического танца «Малый Трианон». Руководитель -Ярослава Бубнова.
Российский ансамбль старинной музыки под управлением Владимира Шуляковского поможет ощутить волшебную атмосферу эпохи пудреных париков и кринолинов, отраженную в изысканной дворцовой музыке французских композиторов Люлли, Рамо, Буамортье и Монтклера. А специально созданные для этого проекта театром исторического танца «Малый Трианон» костюмы и реквизит Франции XVII-XVIII веков, позволят очутиться на настоящем придворном балу в Версале.
Эпоха барокко по праву считается «золотым веком» танцевальной музыки. Музыка Баха, Генделя, Вивальди, Люлли большей своей частью состоящая из пьес танцевального характера, лучшее тому подтверждение. Время царствования французского короля Людовика XIV, который, как известно, сам был прекрасным танцором, стало важнейшим в истории развития танца. Его 72-летнее правление стало настоящим «празднеством» французской музыки и хореографии.
Самые яркие произведения той эпохи, составленные Российским Ансамблем Старинной Музыки и театром исторического танца «Малый Трианон» в целостную сюиту, станут своеобразным музыкально-хореографическим повествованием о яркой жизни «танцующего» короля.
Источник: Пресс-служба