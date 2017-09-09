В Японии пройдут концерты Транссибирского арт-фестиваля
09.09.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках проекта Русские сезоны в Японии пройдут концерты Транссибирского арт-фестиваля.
Концерты в Японии уже второй год подряд включены в программы Транссибирского арт-фестиваля, раздвигающего свои границы как на Запад, так и на Восток.
В 2016 году японская часть Фестиваля включала в себя программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев», а также концерты камерной и симфонической музыки, прошедшие в Токио, Нагое, Маэбаси, Саппоро. Авторская программа художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина и прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» в токийском Suntory Hall открыла ХI Фестиваль российской культуры в Японии.
В 2017 году Транссибирский арт-фестиваль представляет в Японии две программы. Сольная программа Светланы Захаровой «Amore», премьера которой состоялась в Москве чуть больше года назад, включает в себя три одноактных разножанровых балета «Франческа да Римини» (хореография Ю. Посохова), «Пока не пошел дождь» (хореография П. де Бана), «Штрихи через хвосты» (хореография М. Донлон), и будет представлена в Orchard Hall в Токио 26 и 27 сентября. Совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5», претерпевшая сюжетные изменения, будет показана в 29 сентября в в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси.
«Русские сезоны». В преддверии перекрёстного Года Россия-Япония с целью укрепления культурных и гуманитарных связей между странами, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к соглашению о проведении крупномасштабного международного культурного проекта «Русские Сезоны», который стартовал в 2017 году.
Программа «Русских Сезонов» включает более 200 мероприятий, которые проходят на протяжении года, как в крупнейших городах Японии, так и в её удалённых префектурах, Среди участников проекта Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С.Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского и др.
Задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, IV Транссибирский проходит с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучал в период с 15 марта по 3 апреля.
В 2017 году Фестиваль посвящён 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Концерты IV Транссибирского арт-фестиваля прошли в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
Концерты в Японии уже второй год подряд включены в программы Транссибирского арт-фестиваля, раздвигающего свои границы как на Запад, так и на Восток.
В 2016 году японская часть Фестиваля включала в себя программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев», а также концерты камерной и симфонической музыки, прошедшие в Токио, Нагое, Маэбаси, Саппоро. Авторская программа художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина и прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» в токийском Suntory Hall открыла ХI Фестиваль российской культуры в Японии.
В 2017 году Транссибирский арт-фестиваль представляет в Японии две программы. Сольная программа Светланы Захаровой «Amore», премьера которой состоялась в Москве чуть больше года назад, включает в себя три одноактных разножанровых балета «Франческа да Римини» (хореография Ю. Посохова), «Пока не пошел дождь» (хореография П. де Бана), «Штрихи через хвосты» (хореография М. Донлон), и будет представлена в Orchard Hall в Токио 26 и 27 сентября. Совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5», претерпевшая сюжетные изменения, будет показана в 29 сентября в в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси.
«Русские сезоны». В преддверии перекрёстного Года Россия-Япония с целью укрепления культурных и гуманитарных связей между странами, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к соглашению о проведении крупномасштабного международного культурного проекта «Русские Сезоны», который стартовал в 2017 году.
Программа «Русских Сезонов» включает более 200 мероприятий, которые проходят на протяжении года, как в крупнейших городах Японии, так и в её удалённых префектурах, Среди участников проекта Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С.Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского и др.
Задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, IV Транссибирский проходит с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучал в период с 15 марта по 3 апреля.
В 2017 году Фестиваль посвящён 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Концерты IV Транссибирского арт-фестиваля прошли в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
Источник: Пресс-служба