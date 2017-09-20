В "Зарядье" определили график работы аттракциона
20.09.2017, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 сентября медиакомплекс «Полёт» в павильоне «Медиацентр» в парке «Зарядье» ежедневно открыт для посетителей. По понедельникам он работает с 14:40 до 18:40, а в остальные дни — с 13:00 до 18:40. Такой график сохранится до конца сентября.
А начиная с октября «Полёт» будет работать с 11:00 до 19:40 во все дни недели. Гости парка смогут посетить показы захватывающего восьмиминутного фильма «Полёт над Москвой» и увидеть огромный мегаполис с высоты птичьего полёта.
«Можно подробно рассмотреть более 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы с необычного ракурса. К примеру, полет проходит через Красную площадь, парк “Зарядье”, Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс “Лужники”, Воробьёвы горы и музей-заповедник “Коломенское”», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
В уникальном кинозале с полусферическим экраном высотой 13 метров, динамической платформой, на которой расположены 39 подвижных кресел, и многоканальным объёмным звуком у зрителей создаётся эффект полного присутствия в самых значимых местах города. Цены на киносеансы «Полёта» в ближайшее время будут опубликованы на сайте парка «Зарядье».
«Посетители кинозала будто бы пролетают над Московским Кремлём, монастырями и храмами, новыми стадионами, магистралями, центральными улицами, парками и скверами. Благодаря разным спецэффектам — водяным брызгам, ветру, запахам — виртуальное путешествие превращается в яркое запоминающееся шоу», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.
Он также отметил, что этой зимой планируется запустить ещё один фильм — «Полёт над Россией». В том же кинозале зрители смогут совершить путешествие по самым красивым уголкам страны.
А начиная с октября «Полёт» будет работать с 11:00 до 19:40 во все дни недели. Гости парка смогут посетить показы захватывающего восьмиминутного фильма «Полёт над Москвой» и увидеть огромный мегаполис с высоты птичьего полёта.
«Можно подробно рассмотреть более 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы с необычного ракурса. К примеру, полет проходит через Красную площадь, парк “Зарядье”, Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс “Лужники”, Воробьёвы горы и музей-заповедник “Коломенское”», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
В уникальном кинозале с полусферическим экраном высотой 13 метров, динамической платформой, на которой расположены 39 подвижных кресел, и многоканальным объёмным звуком у зрителей создаётся эффект полного присутствия в самых значимых местах города. Цены на киносеансы «Полёта» в ближайшее время будут опубликованы на сайте парка «Зарядье».
«Посетители кинозала будто бы пролетают над Московским Кремлём, монастырями и храмами, новыми стадионами, магистралями, центральными улицами, парками и скверами. Благодаря разным спецэффектам — водяным брызгам, ветру, запахам — виртуальное путешествие превращается в яркое запоминающееся шоу», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.
Он также отметил, что этой зимой планируется запустить ещё один фильм — «Полёт над Россией». В том же кинозале зрители смогут совершить путешествие по самым красивым уголкам страны.
Источник: Мэрия Москвы