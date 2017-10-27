ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздник осени пройдёт в столичном парке «Зарядье» 28 октября. Весь день в павильонах парка для посетителей будут проводить бесплатные концерты, выставки, литературные чтения и мастер-классы.

Так, в 10:00 в вестибюле «Медиацентра» откроется фотовыставка осенних пейзажей, запечатленных в разных уголках России и мира. А с 11:00 в холле павильона «Заповедное посольство» начнут работать мастерские по созданию украшений и игрушек из природных материалов. Например, посетителей научат создавать объемные броши из осенних листьев и искусственных «засахаренных» ягод рябины, а также фигурки птиц и животных из лыка.

В лектории «Заповедного посольства» с 12:30 все желающие смогут послушать стихи и отрывки из прозы классиков русской литературы, посвящённые осени. Их прочтут талантливые молодые актёры и студенты театральных вузов.

В 14:00 в вестибюле «Медиацентра» для любителей живой музыки состоится концерт квартета (струнные инструменты и саксофон). Музыканты исполнят как классические произведения Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха, так и хиты мировой эстрады. Можно будет услышать популярные композиции The Beatles, ABBA и Depeche Mode, а также музыку из песен, которые исполняют Тина Тернер, Андреа Бочелли, Лара Фабиан.

В парке «Зарядье» продолжается выставка под открытым небом «Заповедная Россия». В экспозицию вошли 30 уникальных видов дикой природы, запечатлённых фотографами-натуралистами в разных уголках нашей страны. Гости могут увидеть бурого медведя, улыбающегося тюленя, запорошенного снегом лиса. Прийти на выставку можно до 31 октября.

А до 15 февраля посетителей «Зарядья» ждут на выставке «Русская Арктика», которая работает в «Медиацентре». Здесь можно увидеть авторские рисунки путешественников Федора Конюхова и Федора Решетникова, костюмы и снаряжение из первых арктических экспедиций, а также полюбоваться северным сиянием.