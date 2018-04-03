03.04.2018, 13:18
В аэропорту Внуково открылась фотовыставка "Самая красивая страна"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Самая красивая страна» Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Экспозиция состоит из 27 фоторабот, отобранных по итогам III Фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
Масштабный медиапроект Русского географического общества направлен на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
Итоги фотоконкурса были подведены в конце 2017 года. Работы оценивало специальное жюри, в состав которого входят знаменитые общественные деятели, известные фотографы и представители мира искусства.
Выставка установлена на третьем этаже терминала А Международного аэропорта Внуково. Все желающие могут ознакомиться с экспозицией до 04 июня.
Экспозиция состоит из 27 фоторабот, отобранных по итогам III Фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
Масштабный медиапроект Русского географического общества направлен на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
Итоги фотоконкурса были подведены в конце 2017 года. Работы оценивало специальное жюри, в состав которого входят знаменитые общественные деятели, известные фотографы и представители мира искусства.
Выставка установлена на третьем этаже терминала А Международного аэропорта Внуково. Все желающие могут ознакомиться с экспозицией до 04 июня.
Источник: http://corp.vnukovo.ru