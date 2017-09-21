В храме Успения пройдут органные концерты
21.09.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии пройдёт цикл концертов «Вечера с Томасом Хьюзом».
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии (1-ая Красноармейская, 11)
Цикл концертов «Вечера с Томасом Хьюзом»
Начало концертов по пятницам и субботам в 20 часов
6 октября 2017, пятница, 20 часов
Открытие концертного сезона 2017-2018
Органно-хоровой концерт
Праздник Музыки. Бах и Гречанинов.
6 октября 2017 новый концертный сезон в храме Успения Пресвятой Девы Марии откроется самобытным и ярким сочинением выдающегося русского композитора Александра Гречанинова – Missa festiva (Праздничная месса). В 1937 году на конкурсе церковной музыки в Париже это сочинение получило Первую премию и было исполнено в Соборе Нотр-Дам де Пари. Необычайно светлая и торжественная месса, созданная по традиционному шестичастному циклу католического канона, в то же время, пронизана оригинальной славянской песенной мелодикой. Особый колорит сочинению придаёт органное сопровождение. Missa festiva прозвучит в блестящем исполнении любимого публикой камерного хора «Петербургские серенады». Художественный руководитель и дирижёр – маэстро Егор Лосев. В драматургию концерта органично вписаны шедевры Баха в исполнении известной петербургской органистки Екатерины Маришкиной.
7 октября 2017, суббота, 20 часов
Очаровательное барокко
Вечер музыки для органа и мандолины
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Наталья Михайлова (орган)
Екатерина Забайрачная (мандолина)
Петербургские музыканты Наталья Михайлова и Екатерина Забайрачная приглашают насладиться изысканным звучанием мандолины в ансамбле с органом в программе «Очаровательное барокко». Нестандартное, завораживающее сочетание тембров и чудесный барочный репертуар не оставят равнодушными самых привередливых ценителей музыки.
13 октября 2017, пятница, 20 часов
Музыка всем
Бах, Букстехуде, Мендельсон, Боэльман, Вавилов, Уэббер
Исполнители:
Лауреаты международных конкуров
Тамара Кузнецова (сопрано)
Светлана Фурник (орган)
Музыка, доступная и понятная всем – достойное украшение концерта молодых петербургских музыкантов – органистки Светланы Фурник и певицы Тамары Кузнецовой. Хиты вокального репертуара от Каччини до Уэббера, лучшие страницы органной летописи Баха, Букстехуде, Мендельсона и Боэльмана будут перевернуты в незабываемом концерте «Музыка всем».
14 октября 2017, суббота, 20 часов
Органный концерт
Под знаком Франции
Видор, Форе, Франк, Боэльман, Ален
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Эльнора Гросс (орган)
Карина Амири (флейта)
Наталья Власова (сопрано)
Екатерина Рунцис (сопрано)
Под знаком Франции пройдёт концерт Эльноры Гросс, юной, но уже достаточно ярко заявившей о себе петербургской органистки, известной своими блестящими победами на престижных музыкальных конкурсах. Различные срезы французской органной культуры будут представлены сочинениями Видора, Франка, Боэльмана, Форе и Алена. Особого внимания заслуживает редко звучащий опус одного из самых нестандартных композиторов XX столетия Жана Алена – Модальная месса для сопрано, контральто, флейты и органа. Развёрнутые звуковые полотна Франка и Видора, проникновенный лиризм Форе и мистический романтизм Боэльмана – ярчайший калейдоскоп эмоций в концерте «Под знаком Франции».
20 октября 2017, пятница, 20 часов
Органно-вокальный концерт
Романтическая Европа. Франция и Германия.
Вагнер, Брамс, Боэльман, Вольф
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Елена Антипина (орган)
Вера Чеканова (сопрано)
Антонио Вивальди (1678–1741)
Незабываемое путешествие по Франции и Германии эпохи романтизма приглашают совершить петербургские музыканты Елена Антипина (орган) и Вера Чеканова (сопрано). Публике будет предоставлена уникальная возможность погружения в романтическую эпоху двух стран-соседок; многоликую, захватывающую и будоражащую воображение. Вагнер и Брамс, Франк, Вольф и Боэльман прозвучат в соседстве с органной транскрипцией "Зимы" из знаменитого цикла Вивальди Времена года. Уникальный благороднейший тембр единственного в Петербурге исторического английского органа работы Томаса Хьюза в сочетании с голосом – истинный подарок меломанам.
21 октября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
PER OBOE E ORGANO
Бах, Моцарт, Франк, Кроль
Исполнители:
Михаил Мищенко (орган)
Артём Исаев (гобой)
Редкие оригинальные сочинения для гобоя и органа прозвучат в концерте PER OBOE E ORGANO. Хорошо известный публике своими творческими нестандартными проектами органист и музыковед Михаил Мищенко и гобоист Артём Исаев продемонстрируют удивительное сочетание тембров двух инструментов. Публика, несомненно, откроет для себя новые имена. Будут представлены Litania pastorale Бернхарда Кроля (1920 – 2013), Три пьесы Аугустинуса Франца Кропфрейтера (1936 – 2003), а также клавирная соната Моцарта в переложении, которое сделал крупнейший композитор и органист Нидерландов Альберт де Клер, 100 лет со дня его рождения которого, исполняется в этом году. Непременный участник всех органных концертов – Иоганн Себастьян Бах будет представлен одной из его трио-сонат.
27 октября 2017, пятница, 20 часов
Органно-вокальный концерт
Время шедевров
Гендель, Бах, Каччини, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Бриттен.
Исполнители:
Юрий Семёнов (орган)
Заслуженный артист России Александр Морозов (бас)
Известный органист и исследователь мировой органной культуры Юрий Семёнов в содружестве с заслуженным артистом России, солистом Мариинского театра Александром Морозовым представят сочинения из золотого репертуара для голоса в ансамбле с органом и органа соло. Ave Maria Каччини и Шуберта, роскошные арии Генделя, Прелюдия и фуга Бриттена на тему Виктории и, конечно же, непеременный во всех органных программах – БАХ. Прекрасную и любимую многими музыку можно будет услышать в течение одного вечера в концерте «Время шедевров».
28 октября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Планета Барокко
Бах, Любек, Бибер, Букстехуде, Шмельцер
Исполнители:
Лауреаты Wan Vassenaer competition
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato
Мария Крестинская, барочная скрипка
Рустик Позюмский, виола да гамба
Елизавета Панченко, орган
Яркая и разноплановая программа ждёт поклонников БАРОККО. Уникальный ансамбль петербургских музыкантов Barocco Concertato, по достоинству оценённый европейскими и российскими коллегами и публикой, представит сочинения лучших представителей германской школы. Барокко – целая огромная планета, открывающая неисчислимое множество возможностей для исполнителей и поклонников этой удивительной эпохи.
«Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм – каждый стиль заслуживает отдельного изучения, каждое произведение заслуживает исполнения в соответствии со временем своего написания. Погружаясь в мир великих эпох прошлого, изучая язык, символику, аллегории – можно проникнуть в великие тайны музыки, стиля, времени, истории и этим создавать невидимую нить, связующую их через века с эпохой настоящей. В этом мы и видим свою исполнительскую задачу» -, считают музыканты Barocco Concertato.
Ансамбль старинной музыки Barocco Concertato образован в 2011 году солистами ведущих российских ансамблей старинной музыки, посвятивших свою деятельность исторически ориентированному исполнительству. Ансамбль специализируется на исполнении музыки барокко и классицизма в историческом, аутентичном контексте. Все участники ансамбля – лауреаты международных конкурсов, участники престижных европейских фестивалей, исполнители на уникальных исторических инструментах. Ансамбль отличается тембровым разнообразием: барочная скрипка, виоль д'амур, клавесин, орган, теорба, архилютня, фагот, гобой, виола да гамба, виолон, перкуссия — это разнообразие сочетаний инструментов приближает его к барочному оркестру даже в небольшом составе. Основной состав ансамбля: Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д’амур), Елизавета Панченко (клавесин, орган), Руст Позюмский (виола да гамба, альт), Константин Яковлев (барочный фагот, гобой), Константин Щеников (архилютня, теорба, перкуссия). В концертах принимают участие Игорь Лисов (флейта траверсо), Григорий Воскобойник (контрабас), Светлана Гринфельд (барочная скрипка), Ксения Тимофеева (барочная скрипка) и Александр Горбунов (альт).
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии (1-ая Красноармейская, 11)
Цикл концертов «Вечера с Томасом Хьюзом»
Начало концертов по пятницам и субботам в 20 часов
6 октября 2017, пятница, 20 часов
Открытие концертного сезона 2017-2018
Органно-хоровой концерт
Праздник Музыки. Бах и Гречанинов.
6 октября 2017 новый концертный сезон в храме Успения Пресвятой Девы Марии откроется самобытным и ярким сочинением выдающегося русского композитора Александра Гречанинова – Missa festiva (Праздничная месса). В 1937 году на конкурсе церковной музыки в Париже это сочинение получило Первую премию и было исполнено в Соборе Нотр-Дам де Пари. Необычайно светлая и торжественная месса, созданная по традиционному шестичастному циклу католического канона, в то же время, пронизана оригинальной славянской песенной мелодикой. Особый колорит сочинению придаёт органное сопровождение. Missa festiva прозвучит в блестящем исполнении любимого публикой камерного хора «Петербургские серенады». Художественный руководитель и дирижёр – маэстро Егор Лосев. В драматургию концерта органично вписаны шедевры Баха в исполнении известной петербургской органистки Екатерины Маришкиной.
7 октября 2017, суббота, 20 часов
Очаровательное барокко
Вечер музыки для органа и мандолины
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Наталья Михайлова (орган)
Екатерина Забайрачная (мандолина)
Петербургские музыканты Наталья Михайлова и Екатерина Забайрачная приглашают насладиться изысканным звучанием мандолины в ансамбле с органом в программе «Очаровательное барокко». Нестандартное, завораживающее сочетание тембров и чудесный барочный репертуар не оставят равнодушными самых привередливых ценителей музыки.
13 октября 2017, пятница, 20 часов
Музыка всем
Бах, Букстехуде, Мендельсон, Боэльман, Вавилов, Уэббер
Исполнители:
Лауреаты международных конкуров
Тамара Кузнецова (сопрано)
Светлана Фурник (орган)
Музыка, доступная и понятная всем – достойное украшение концерта молодых петербургских музыкантов – органистки Светланы Фурник и певицы Тамары Кузнецовой. Хиты вокального репертуара от Каччини до Уэббера, лучшие страницы органной летописи Баха, Букстехуде, Мендельсона и Боэльмана будут перевернуты в незабываемом концерте «Музыка всем».
14 октября 2017, суббота, 20 часов
Органный концерт
Под знаком Франции
Видор, Форе, Франк, Боэльман, Ален
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Эльнора Гросс (орган)
Карина Амири (флейта)
Наталья Власова (сопрано)
Екатерина Рунцис (сопрано)
Под знаком Франции пройдёт концерт Эльноры Гросс, юной, но уже достаточно ярко заявившей о себе петербургской органистки, известной своими блестящими победами на престижных музыкальных конкурсах. Различные срезы французской органной культуры будут представлены сочинениями Видора, Франка, Боэльмана, Форе и Алена. Особого внимания заслуживает редко звучащий опус одного из самых нестандартных композиторов XX столетия Жана Алена – Модальная месса для сопрано, контральто, флейты и органа. Развёрнутые звуковые полотна Франка и Видора, проникновенный лиризм Форе и мистический романтизм Боэльмана – ярчайший калейдоскоп эмоций в концерте «Под знаком Франции».
20 октября 2017, пятница, 20 часов
Органно-вокальный концерт
Романтическая Европа. Франция и Германия.
Вагнер, Брамс, Боэльман, Вольф
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Елена Антипина (орган)
Вера Чеканова (сопрано)
Антонио Вивальди (1678–1741)
Незабываемое путешествие по Франции и Германии эпохи романтизма приглашают совершить петербургские музыканты Елена Антипина (орган) и Вера Чеканова (сопрано). Публике будет предоставлена уникальная возможность погружения в романтическую эпоху двух стран-соседок; многоликую, захватывающую и будоражащую воображение. Вагнер и Брамс, Франк, Вольф и Боэльман прозвучат в соседстве с органной транскрипцией "Зимы" из знаменитого цикла Вивальди Времена года. Уникальный благороднейший тембр единственного в Петербурге исторического английского органа работы Томаса Хьюза в сочетании с голосом – истинный подарок меломанам.
21 октября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
PER OBOE E ORGANO
Бах, Моцарт, Франк, Кроль
Исполнители:
Михаил Мищенко (орган)
Артём Исаев (гобой)
Редкие оригинальные сочинения для гобоя и органа прозвучат в концерте PER OBOE E ORGANO. Хорошо известный публике своими творческими нестандартными проектами органист и музыковед Михаил Мищенко и гобоист Артём Исаев продемонстрируют удивительное сочетание тембров двух инструментов. Публика, несомненно, откроет для себя новые имена. Будут представлены Litania pastorale Бернхарда Кроля (1920 – 2013), Три пьесы Аугустинуса Франца Кропфрейтера (1936 – 2003), а также клавирная соната Моцарта в переложении, которое сделал крупнейший композитор и органист Нидерландов Альберт де Клер, 100 лет со дня его рождения которого, исполняется в этом году. Непременный участник всех органных концертов – Иоганн Себастьян Бах будет представлен одной из его трио-сонат.
27 октября 2017, пятница, 20 часов
Органно-вокальный концерт
Время шедевров
Гендель, Бах, Каччини, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Бриттен.
Исполнители:
Юрий Семёнов (орган)
Заслуженный артист России Александр Морозов (бас)
Известный органист и исследователь мировой органной культуры Юрий Семёнов в содружестве с заслуженным артистом России, солистом Мариинского театра Александром Морозовым представят сочинения из золотого репертуара для голоса в ансамбле с органом и органа соло. Ave Maria Каччини и Шуберта, роскошные арии Генделя, Прелюдия и фуга Бриттена на тему Виктории и, конечно же, непеременный во всех органных программах – БАХ. Прекрасную и любимую многими музыку можно будет услышать в течение одного вечера в концерте «Время шедевров».
28 октября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Планета Барокко
Бах, Любек, Бибер, Букстехуде, Шмельцер
Исполнители:
Лауреаты Wan Vassenaer competition
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato
Мария Крестинская, барочная скрипка
Рустик Позюмский, виола да гамба
Елизавета Панченко, орган
Яркая и разноплановая программа ждёт поклонников БАРОККО. Уникальный ансамбль петербургских музыкантов Barocco Concertato, по достоинству оценённый европейскими и российскими коллегами и публикой, представит сочинения лучших представителей германской школы. Барокко – целая огромная планета, открывающая неисчислимое множество возможностей для исполнителей и поклонников этой удивительной эпохи.
«Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм – каждый стиль заслуживает отдельного изучения, каждое произведение заслуживает исполнения в соответствии со временем своего написания. Погружаясь в мир великих эпох прошлого, изучая язык, символику, аллегории – можно проникнуть в великие тайны музыки, стиля, времени, истории и этим создавать невидимую нить, связующую их через века с эпохой настоящей. В этом мы и видим свою исполнительскую задачу» -, считают музыканты Barocco Concertato.
Ансамбль старинной музыки Barocco Concertato образован в 2011 году солистами ведущих российских ансамблей старинной музыки, посвятивших свою деятельность исторически ориентированному исполнительству. Ансамбль специализируется на исполнении музыки барокко и классицизма в историческом, аутентичном контексте. Все участники ансамбля – лауреаты международных конкурсов, участники престижных европейских фестивалей, исполнители на уникальных исторических инструментах. Ансамбль отличается тембровым разнообразием: барочная скрипка, виоль д'амур, клавесин, орган, теорба, архилютня, фагот, гобой, виола да гамба, виолон, перкуссия — это разнообразие сочетаний инструментов приближает его к барочному оркестру даже в небольшом составе. Основной состав ансамбля: Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д’амур), Елизавета Панченко (клавесин, орган), Руст Позюмский (виола да гамба, альт), Константин Яковлев (барочный фагот, гобой), Константин Щеников (архилютня, теорба, перкуссия). В концертах принимают участие Игорь Лисов (флейта траверсо), Григорий Воскобойник (контрабас), Светлана Гринфельд (барочная скрипка), Ксения Тимофеева (барочная скрипка) и Александр Горбунов (альт).