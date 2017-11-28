ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В день памяти Дмитрия Хворостовского, 30 ноября, в сети кинотеатров «Москино» Департамента культуры Москвы пройдут бесплатные показы фильма-концерта «Музыкальная одиссея в Петербурге». В нём певец снялся с американской оперной дивой Рене Флеминг. Картину можно будет увидеть в кинотеатрах «Юность», «Искра», «Полет» и «Сатурн». Вход свободный, по предварительной регистрации.

В «Юности», «Искре» и «Полете» показ начнётся в 19:00, в «Сатурне» - в 20:30. Продолжительность картины - 89 минут.

Премьерные показы фильма «Музыкальная одиссея в Петербурге» прошли в 2010 году в США и в 2011 году в России. Его снял англичанин Брайан Лардж, однако идея создания принадлежит российскому дирижёру Константину Орбеляну. По сюжету Дмитрий Хворостовский и Рене Флеминг путешествуют по живописным местам Санкт-Петербурга, гуляют среди интерьеров Юсуповского и Петергофского дворцов. В фильм-концерт вошли арии из опер «Норма» Винченцо Беллини, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Нерон» Антона Рубинштейна.

Дмитрий Хворостовский — советский и российский оперный певец (баритон), лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, народный артист России. Он родился в 16 октября 1962 году в Красноярске. За свою творческую карьеру Хворостовский выступал на сценах крупнейших площадок мира — в лондонском Королевском театре Ковент-Гарден, Баварской государственной опере, в нью-йоркском театре Метрополитен-опера, Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Кремлёвском дворце, миланском театре Ла Скала и московском театре «Новая опера».