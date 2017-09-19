ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 сентября в Музее космонавтики пройдёт очередная встреча участников научного ток-шоу «Космос без формул». Во время дискуссии «Пять лет на Марсе» посетители узнают о результатах исследований марсохода NASA Curiosity и о достижениях российских ученых в области изучения Марса.

6 августа этого года Curiosity отметил пятилетие работы на Марсе. За это время аппарат преодолел 17 километров по поверхности Красной планеты. Нейтронный детектор ДАН (динамическое альбедо нейтронов), который определяет содержание воды в грунте, создали российские ученые.

Исследователи из Института космических исследований РАН изучают Марс непрерывно уже более 15 лет. О результатах исследований расскажет Максим Литвак, заместитель научного руководителя эксперимента ДАН, доктор физико-математических наук Института космических исследований РАН.