ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничную программу к Международному дню пожилых людей приготовили для горожан в столичном метро.

"Метрополитен поздравляет пассажиров старшего поколения с международным праздником и желает здоровья и долгих лет жизни! Мы приготовили различные мероприятия, каждый сможет выбрать то, что ему интересно", — рассказал первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На 16 площадках проекта "Музыка в метро" прозвучат известные песни времен СССР, также гостей ждут танцевальные выступления, бесплатные экскурсии и подарки.

Откроет праздничную программу выступление финалистки музыкального конкурса "Евровидение-2013" певицы Дины Гариповой. Посмотреть его все желающие смогут в 11:00 в переходе с "Боровицкой" на станцию "Библиотека имени Ленина".

Танцевальное шоу пройдёт с 13:00 до 14:00 в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Артисты будут приглашать пожилых людей потанцевать вместе с ними.

Пассажиры пенсионного возраста смогут побывать на бесплатных экскурсиях, где им расскажут об истории и работе метрополитена. Кроме того, весь день на эскалаторах будут звучать поздравления со словами благодарности людям старшего поколения. А на всех информационных стойках пожилые москвичи смогут получить памятные подарки: буклеты со схемой метро и значки с символикой.