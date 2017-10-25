В московском музее-усадьбе "Кусково" откроется новая выставка
25.10.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В музее-усадьбе «Кусково» пройдёт выставка «Подсказано природой», на которой покажут около 300 произведений из фарфора, керамики и стекла из собраний Государственного музея керамики и усадьбы Кусково. Основа проекта — предметы, созданные в XVII–XX веках.
Первый раздел посвящён теме четырёх стихий — земли, воды, огня и воздуха. Именно они, согласно представлениям античных времен, лежат в основе мироздания и космической гармонии. Элементы образно воплотились в работах художников по стеклу С.М. Бескинской, Д.Н. и Л.Н. Шушкановых, Л.И. Савельевой. Их творения дополняют предметы итальянской майолики XVII века и авторский фарфор В.К. Яснецова, Б.Е. Калиты, В.Н. Ольшевского и других мастеров.
Второй раздел раскрывает многообразие форм растительного и животного мира.
Первый раздел посвящён теме четырёх стихий — земли, воды, огня и воздуха. Именно они, согласно представлениям античных времен, лежат в основе мироздания и космической гармонии. Элементы образно воплотились в работах художников по стеклу С.М. Бескинской, Д.Н. и Л.Н. Шушкановых, Л.И. Савельевой. Их творения дополняют предметы итальянской майолики XVII века и авторский фарфор В.К. Яснецова, Б.Е. Калиты, В.Н. Ольшевского и других мастеров.
Второй раздел раскрывает многообразие форм растительного и животного мира.
Источник: Мэрия Москвы