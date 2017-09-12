В московском парке "Зарядье" подключили умное освещение
12.09.2017, 09:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Зарядье» начало работать умное освещение. Инновационная система позволяет управлять светом дистанционно. С помощью специальной компьютерной программы можно создавать различные сценарии света: яркий, приглушенный, рассеянный или разноцветный. В общей сложности парк оснащен 2460 светодиодными светильниками. Из них две тысячи предназначены для фасадов зданий и различных сооружений — концертного зала, павильона «Ледяная пещера», медиацентра с круговой панорамой, парящего моста. В каждый светильник встроены датчики управления светом.
«Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — тёплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
Для освещения ландшафтных зон установили 460 светильников. В самых оживленных частях парка основными источниками света выступают фонари-мачты, их высота составляет от шести до 13 метров. Всего в «Зарядье» 140 фонарей-мачт. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка можно изменять в зависимости от времени суток и погоды. Например, во время дождя и тумана фонари горят ярче.
«В парке “Зарядье” можно создавать самые разнообразные световые эффекты. Например, в работе осветительных приборов предусмотрен сценарий плавного изменения интенсивности света, создание эффекта мерцания», — добавил Сергей Кузнецов.
Ещё одна особенность парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из полусотни светящихся трубочек, которые колышутся на ветру, будто настоящие заросли камыша. Светящийся камыш можно увидеть в южной части парка, неподалёку от прудов.
«Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — тёплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
Для освещения ландшафтных зон установили 460 светильников. В самых оживленных частях парка основными источниками света выступают фонари-мачты, их высота составляет от шести до 13 метров. Всего в «Зарядье» 140 фонарей-мачт. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка можно изменять в зависимости от времени суток и погоды. Например, во время дождя и тумана фонари горят ярче.
«В парке “Зарядье” можно создавать самые разнообразные световые эффекты. Например, в работе осветительных приборов предусмотрен сценарий плавного изменения интенсивности света, создание эффекта мерцания», — добавил Сергей Кузнецов.
Ещё одна особенность парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из полусотни светящихся трубочек, которые колышутся на ветру, будто настоящие заросли камыша. Светящийся камыш можно увидеть в южной части парка, неподалёку от прудов.
Источник: Мэрия Москвы