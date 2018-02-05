ОРЕАНДА-НОВОСТИ Карту «Тройка» для оплаты экскурсий, мероприятий и выставок начали принимать в парке «Зарядье». На билеты, приобретенные по «Тройке», распространяется скидка пять процентов. При этом баланс карты должен быть достаточным для совершения покупок.



«Новая система оплаты позволяет посетителям парка сэкономить деньги. Оплатить билет с помощью “Тройки” можно в кассах павильонов “Медиацентр” и “Заповедное посольство”, а также в билетном киоске подземного музея. Для этого нужно назвать кассиру мероприятие, дату и время посещения и приложить карту к считывателю, установленному на кассе», — рассказал заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



«Тройкой» в парке «Зарядье» можно оплатить и парковку. Для оплаты необходимо вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, после чего поднести «Тройку» к бесконтактному считывателю и удерживать до окончания операции. Оплата производится автоматически. Пятипроцентная скидка по карте «Тройка» не распространяется при расчете за паркинг. Ограничение по оплате «Тройкой» также действует только на приобретение билетов в медиакомплекс «Полет».



На карту «Тройка» можно записать все виды билетов для проезда на метро, МЦК и наземном транспорте. Кроме того, «Тройка» позволяет оплатить проезд в поездах «Аэроэкспресс», билеты и абонементы на пригородные электропоезда, в Третьяковскую галерею, проход в Московский зоопарк, музей «Лунариум» Московского планетария и другие городские объекты.



Парк «Зарядье» в центре столицы открыли 9 сентября 2017 года. Он занимает площадь 10,2 гектара. Здесь воспроизведены четыре ландшафтные зоны России: северный ландшафт, луга, степь, средняя полоса (смешанный, хвойный и прибрежный лес, березовая роща). В каждой из этих зон своя почва, характерная для того или иного региона. В павильоне «Медиацентр» на территории «Зарядья» можно посетить медиакомплекс «Полет», где показывают захватывающий восьмиминутный фильм «Полет над Москвой». Во время просмотра зрители как бы пролетают над мегаполисом на высоте птичьего полета. Также там работает медиакомплекс «Машина времени», в котором можно перенестись в прошлое и увидеть старую Москву.



Вокруг парка были сохранены все исторические объекты. Их можно увидеть, поднявшись на холм павильона «Заповедное посольство». Оттуда видно Кремль, храм Василия Блаженного, музеи Патриаршего подворья. Кроме того, гости парка могут рассмотреть церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого Английского Двора, храм Максима Блаженного, собор Знаменского монастыря и колокольню, палаты бояр Романовых, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, церковь Зачатия Святой Анны, что в Углу и Китайгородскую стену.