ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 ноября в концертном зале Яани Кирик состоится творческий вечер знаменитого эстонского русского актера театра и кино, профессионального танцовщика и хореографа Александра Ивашкевича. В его исполнении прозвучат стихи и романсы российских авторов, песни из кинофильмов и композиции русских бардов. В концерте принимает участие известный эстонский гитарист Кристо Кяо.

КЗ "Яани Кирик" (ул. Декабристов, д 54 А)



24 ноября, начало в 19 часов

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Александра ИВАШКЕВИЧА

В концерте принимает участие

Кристо Кяо (гитара, Эстония)

Александр Ивашкевич в разные годы работал в Национальном театре Харькова (Украина), Латвийском театре Балтийского флота (Лиепая, Латвия), Калининградском драматическим театре. С 1985 года живёт и работает в Эстонии, являясь одним из ведущих актёров Русского театра. В 1993 и 1996 гг. профессионально обучался степу в Нью-Йорке; является профессиональным танцором, неоднократно участвовал в международных танцевальных проектах в США, Финляндии, Германии, России, Эстонии, Болгарии. В качестве хореографа принимал участие в эстонских мюзиклах «Лавка ужасов», «Chicago», «Crazy for you», «No, no, Nanette!». В 1995—2007 и 2010 гг. являлся организатором, продюсером и ведущим ежегодного концерта «Jazz&Tap Show», посвящённого Международному Дню Степа. (Таллинн, Эстония).В концертах принимали участие звёзды степа мирового масштаба: Б. Даффи, Г. Алонсо, О. Розенкрантц, М. Поллак и др.В 2000 году Александр Ивашкевич был признан лучшим актёром Эстонии за роль князя Мышкина в спектакле «Идиот». Он был награждён за эту роль премией «Железная роза» на международном театральном фестивале в Тарту в 2001 году. Такому успеху сопутствовало удачное сочетание, как внешних данных актера, так и его богатое драматическое дарование, которое Александр Ивашкевич постоянно совершенствует. Высокий, стройный, красивый, владеющий шпагой, он словно создан для героических костюмных ролей. И таких работ в его репертуаре хватает (Дон Жуан в одноимённом спектакле, Фредерик Леметр в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений»). Но актер столь же органично перевоплощается и в совершенно иных персонажей. Он блестяще исполняет Кочкарева в гоголевской «Женитьбе», Ломова в «Свиданиях в июне» (по рассказам А. Чехова), Кулигина в «Грозе» Островского, Ильина в «Пяти вечерах» Володина или Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова. В разные годы Александр Ивашкевич был занят в таких спектаклях, как: «Призрак любви» (Дон Мануэль), «Французские страсти на подмосковной даче» (Сергей Иванович), «Тойбеле и её демон» (Алхонон), «Голая правда» (Дени Дидро), «Русский смех» (Семён Семёнович), «Опасные связи» (Виконт де Вальмон), «Костюмер» (Норман), «Счастливых будней!» (Фред), «Одна летняя ночь в Швеции» (Тарковский), «Остров Полынь» (Дядя Ваня), «Да, господин премьер-министр» (Посол Куранистана).Свою первую большую роль на экране Александр Ивашкевич исполнил после долгого перерыва в 2006 году. Он сыграл модного фотографа глянцевых журналов в мелодраме Розы Оринбасаровой «Никаких других желаний». А широкий российский зритель открыл для себя этого интересного актера спустя несколько лет, когда на экраны вышли исторические ленты «Иван Грозный» и «Ярослав. Тысячу лет назад». После двух исторических картин Александр Ивашкевич снялся в детективном сериале «Синдром дракона», в основу которого был также положен реальный исторический факт. В этой ленте актёру досталась небольшая, но достаточно заметная роль – одного из фигурантов по делу рок-музыканта Олега Малышева.Кристо Кяо - эстонский гитарист, педагог и исследователь. Окончил эстонскую Академию музыки, а также учился в Академии Карла Нильсена в Дании. Он участвовал в мастер-классах Никиты Кошкина, Норио Сато, Мигеля Анхеля Хименеса, Райнберта Эверса, Хосе Мигеля Морено и многих других. Кристо - автор книг по игре на гитаре и основатель веб-музыкальной школы. Он преподаёт гитару в эстонской Академии музыки и работает над докторской диссертацией в университете Тарту. Музыкант также является главным редактором журнала «Kitarr».