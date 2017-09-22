В планетарии Москвы школьникам объяснят астрономические понятия
22.09.2017, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский планетарий поможет педагогам в преподавании школьникам науки о Вселенной. Для учеников девятых — 11-х классов сотрудники музея будут читать лекции «Астрономия на сфере».
Первая встреча состоится 26 октября в 15:20.
Учащиеся получат базовые знания по основам сферической астрономии. Они узнают, что такое эклиптика, экватор, меридиан, полюс мира, зенит, точки солнцестояния и равноденствия, а также небесные координаты. Для объяснения астрономических понятий организаторы будут использовать искусственное небо, которое расположено под куполом Большого звездного зала.
На полусферическом куполе-экране сотрудники покажут, как происходит суточное, годичное и широтное движение небесных светил. Эта тема является для школьников наиболее сложной для понимания. На встрече учащиеся поймут, что их представление о небе и реальная картина существенно различаются.
Подростки познакомятся с самыми яркими звёздами и созвездиями, которые можно увидеть в средних широтах Земли. Им расскажут и покажут, как их обнаружить, они узнают, что такое навигационные звёзды, а также научатся по ним ориентироваться.
Первая встреча состоится 26 октября в 15:20.
Учащиеся получат базовые знания по основам сферической астрономии. Они узнают, что такое эклиптика, экватор, меридиан, полюс мира, зенит, точки солнцестояния и равноденствия, а также небесные координаты. Для объяснения астрономических понятий организаторы будут использовать искусственное небо, которое расположено под куполом Большого звездного зала.
На полусферическом куполе-экране сотрудники покажут, как происходит суточное, годичное и широтное движение небесных светил. Эта тема является для школьников наиболее сложной для понимания. На встрече учащиеся поймут, что их представление о небе и реальная картина существенно различаются.
Подростки познакомятся с самыми яркими звёздами и созвездиями, которые можно увидеть в средних широтах Земли. Им расскажут и покажут, как их обнаружить, они узнают, что такое навигационные звёзды, а также научатся по ним ориентироваться.
Источник: Мэрия Москвы