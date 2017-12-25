ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специальные кормушки для зайцев начали устанавливать в природных парках. В изготовленных из древесных материалов лотках горожане смогут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овёс и другую подкормку для пушистых обитателей природных территорий.

Зайцам зимой также нужна соль. У кормушки хорошо повесить веточки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Это поможет животным легче пережить зиму. К тому же сытые зайцы не будут подгрызать кору деревьев, нанося им вред. Пополнять кормушки овощами и сеном будут и сотрудники Мосприроды.

«На природных территориях Москвы ещё встречаются заяц-беляк и заяц-русак. В пределах мегаполиса обитают всего 852 особи. Для сохранения и увеличения численности популяции этих животных и запускается акция, которую назвали “Сытый заяц”. Она продлится всю зиму. Стать её участником смогут все неравнодушные горожане», — рассказали в государственном природоохранном бюджетном учреждении «Мосприрода».

Покормить зайцев уже можно в природно-историческом парке «Тушинский», где установили две кормушки. В ближайшее время подкормочные площадки также появятся в Серебряном бору, Битцевском природном парке и на других природных территориях.