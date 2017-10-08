В рамках ВЭФ-2018 в Приморье пройдёт крупная парусная регата
08.10.2017, 13:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморском крае в дни четвёртого Восточного экономического форума планируют организовать крупнейшие соревнования с участием нескольких десятков парусников. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в субботу, 7 октября, на встрече с представителями ведущих СМИ региона.
Говоря о глобальных планах, которые стоят перед Приморьем и которые намерен воплотить в жизнь новый руководитель края, Андрей Тарасенко отметил подготовку к выборам-2018, а также проведение главного делового события Дальнего Востока России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона – четвертого Восточного экономического форума в сентябре будущего года. По словам врио Губернатора, одним из основных украшений ВЭФ-2018 станет масштабная парусная регата.
«В рамках форума мы планируем привезти сюда несколько десятков парусников и устроить большой праздник для жителей края, чтобы они приехали с семьями отдохнуть и насладиться этим зрелищем. Это необыкновенная красота!» – подчеркнул Андрей Тарасенко, добавив, что уже имеет опыт проведения подобной гонки в Сочи.
В качестве примера врио главы края также привел фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«Но он больше для студентов-выпускников, а у нас можно сделать какое-то свое шоу с дальневосточным колоритом, чтобы не повторяться», – отметил врио Губернатора.
Также в ходе встречи Андрей Тарасенко рассказал, что намерен развивать в крае яхтинг. По мнению нового руководителя региона, в Приморье для этого созданы все условия.
Напомним, Восточный экономический форум – второй в стране форум президентского уровня. В этом году он прошел на острове Русский уже в третий раз. В нем приняли участие более пяти тысяч человек – представители официальных, деловых, научных и экспертных кругов из более 60 стран мира.
В целом, в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей, более 40 из них подписано Приморским краем.
Говоря о глобальных планах, которые стоят перед Приморьем и которые намерен воплотить в жизнь новый руководитель края, Андрей Тарасенко отметил подготовку к выборам-2018, а также проведение главного делового события Дальнего Востока России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона – четвертого Восточного экономического форума в сентябре будущего года. По словам врио Губернатора, одним из основных украшений ВЭФ-2018 станет масштабная парусная регата.
«В рамках форума мы планируем привезти сюда несколько десятков парусников и устроить большой праздник для жителей края, чтобы они приехали с семьями отдохнуть и насладиться этим зрелищем. Это необыкновенная красота!» – подчеркнул Андрей Тарасенко, добавив, что уже имеет опыт проведения подобной гонки в Сочи.
В качестве примера врио главы края также привел фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«Но он больше для студентов-выпускников, а у нас можно сделать какое-то свое шоу с дальневосточным колоритом, чтобы не повторяться», – отметил врио Губернатора.
Также в ходе встречи Андрей Тарасенко рассказал, что намерен развивать в крае яхтинг. По мнению нового руководителя региона, в Приморье для этого созданы все условия.
Напомним, Восточный экономический форум – второй в стране форум президентского уровня. В этом году он прошел на острове Русский уже в третий раз. В нем приняли участие более пяти тысяч человек – представители официальных, деловых, научных и экспертных кругов из более 60 стран мира.
В целом, в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей, более 40 из них подписано Приморским краем.
Источник: http://primorsky.ru