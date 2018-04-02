02.04.2018, 07:11
В рамках V Транссибирского Арт-Фестиваля состоится мировая премьера сочинения Софии Губайдулиной "Диалог: Я и Ты"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 2 апреля, в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоится мировая премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты», которую осуществят Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена.
Исполнение станет кульминацией и одновременно завершением основной программы V Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске.
На мировой премьере будет присутствовать её автор, одна из крупнейших живущих ныне композиторов. Также в этот вечер прозвучат сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступит Юкио Йокояма.
Исполнение станет кульминацией и одновременно завершением основной программы V Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске.
На мировой премьере будет присутствовать её автор, одна из крупнейших живущих ныне композиторов. Также в этот вечер прозвучат сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступит Юкио Йокояма.
Источник: Ореанда