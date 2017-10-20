ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В жилых районах Москвы завершилось благоустройство 37 знаковых городских территорий. Так называют небольшие парки, скверы, бульвары, площади и улицы, расположенные вблизи центров притяжения местных жителей - станций метро, торговых центров, поликлиник, школ и детских садов. В рамках благоустройства там обновили пешеходные дорожки, разбили газоны и цветники, оборудовали спортивные и детские площадки, а также зоны для выгула собак. Кроме того, были установлены новые скамейки, урны и энергосберегающие фонари. До конца года в порядок приведут ещё пять таких территорий.

Знаковые для горожан места благоустраивают во всех округах Москвы.

«Благоустройство знаковых мест районов и округов проводится с учётом пожеланий местных жителей, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — Некоторые из них, например небольшие скверы, создаются с нуля на месте пустырей».

У дома 39 на Кутузовском проспекте появился новый сквер. Он располагается вблизи станции метро «Кутузовская» и одноимённой станции МЦК. Неподалёку находится крупный бизнес-центр. Сразу после открытия сквер стал популярным не только у жителей близлежащих домов, но и у гостей микрорайона. При его строительстве были учтены особенности рельефа территории. Места с большим перепадом высот укрепили подпорными стенками, холмы, склоны и лужайки засеяли газонной травой, а бетонный откос и участок железнодорожного полотна скрыли за кулисой из кустарников и молодых лип. По периметру сквера проложили круговую прогулочную дорожку. Она пересекается с диагональными дорожками, ведущими к жилым домам, бизнес-центру, станциям метро и МЦК. В пяти точках сквера поставили лавочки. В спортивной зоне разместили площадку для баскетбола и уличные тренажёры.



Новую пешеходную зону обустроили между станцией метро «Беляево» и Коньковскими прудами на улице Введенского. Ежедневно этим маршрутом пользуются тысячи горожан. Протяжённость пути составляет 2,4 километра. До недавнего времени людям приходилось идти по узким придомовым тротуарам и пересекать несколько проездов с риском попасть в ДТП. Большая часть маршрута не была освещена. Теперь ходить здесь стало комфортно: установили уличные светильники, дорожки и отремонтировали проходы. На прилегающих территориях оборудовали парковки. На пути следования пешеходов высадили новые деревья и кустарники, поставили урны и скамейки.



Ещё один новый сквер создали у дома 4 на Рогожском Валу. Территория находится в нескольких минутах ходьбы от станций метро «Римская» и «Площадь Ильича». В сквере установили сухой фонтан и оборудовали места для детских игр и занятий спортом.

Сиреневый бульвар на востоке столицы тоже отремонтировали. В центре бульвара оборудовали площадку для концертов и зоны отдыха с полукруглыми скамьями, качелями, лежаками и шезлонгами. Неподалеку обустроили торгово-ярмарочную территорию, где по выходным можно приобрести продукты и товары повседневного спроса. Между Щелковским проездом и Никитинской улицей проложили велодорожку. На бульваре сделали мини-сквер со стендами в память о героях Великой Отечественной войны.