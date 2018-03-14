ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 29 марта по 4 апреля 2018 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдёт II Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах имени А.Б. Шалова. Проект учреждён для сохранения и развития исполнительских традиций отечественной школы игры на струнных народных инструментах, популяризации творческого наследия А.Б. Шалова; выявления и поддержки молодых талантливых музыкантов; совершенствования их профессионального мастерства и повышения исполнительской культуры, а также обмена педагогическим опытом.

Инициатива проведения этого музыкального состязания принадлежит кафедре струнных народных инструментов консерватории. Конкурс проводится по номинациям: домра, балалайка и гусли. Возраст участников от 16 до 30 лет. Конкурс учреждён Санкт-Петербургской государственной консерваторией. Директор конкурса – Наталья Николаевна Шкребко, заслуженная артистка России, профессор, заведующая кафедрой струнных народных инструментов СПбГК, председатель жюри – Михаил Ильич Сенчуров, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор СПбГК.

В состав жюри вошли ведущие представители этого жанра – народные и заслуженные артисты РФ, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургской, Уральской, Петрозаводской, Ростовской консерваторий.

В рамках конкурса пройдут концерты в Шереметьевском Дворце, Музее имени Суворова, Детской музыкальной школе имени В.В. Андреева. Состоится научно-практическая конференция, посвящённая вопросам исполнительства и методики преподавания на струнных народных инструментах.

I Всероссийский открытый конкурс имени А.Б.Шалова с большим успехом был проведён в 2015 году. В нём приняли участие 104 музыканта из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Литвы, что свидетельствует о большом интересе к данному виду инструментального исполнительства.

3 апреля в 18 часов состоится торжественная церемония закрытия конкурса, награждение и концерт лауреатов. Место проведения церемонии – Концертный зал ДМШ имени Андреева

(Московский проспект 108)

Из истории Конкурса:

Кафедра струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с 1997 года проводит городской конкурс исполнителей на струнных народных инструментах. Первые три конкурса связаны с именем Бориса Сергеевича Трояновского (1883-1951), виртуоза, основоположника современной школы игры на балалайке, солиста Великорусского оркестра народных инструментов, автора многочисленных транскрипций.

С 2007 года конкурс носит имя Александра Борисовича Шалова (1927-2001), заслуженного деятеля искусств России, профессора, лауреата Золотой книги Санкт-Петербурга, автора многочисленных обработок русских народных песен и романсов. Основатель высшей профессиональной исполнительской школы в Ленинграде, Александр Борисович работал в консерватории с момента открытия отделения народных инструментов. Педагогический дар А.Б. Шалова помогал ему развивать в своих учениках яркую музыкальность, артистичность, культуру звукоизвлечения, отточенность фразировки, выразительность интонации, техническое совершенство. Именно эти качества и стали определяющими для Петербургской исполнительской школы.