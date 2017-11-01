ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 7 по 12 ноября в год своего 155-летия Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова проведёт IV Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Н.А. Римского-Корсакова. Конкурс учреждён Санкт-Петербургской государственной консерваторией и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при участии ООО «Традиции Мастерства».

Творческая база конкурса – Санкт-Петербургская консерватория, первое высшее музыкально-образовательное учреждение в России. Конкурсу присвоено имя великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, на протяжении 37 лет преподававшего в Консерватории и воспитавшего за это время блистательную плеяду композиторов самых разных художественных направлений, крупнейших историков и теоретиков музыки, известных дирижёров.

Наряду с конкурсными прослушиваниями программа мероприятия включает проведение мастер-классов членов жюри для участников конкурса в рамках Международной Академии духовой музыки. В состав жюри конкурса вошли лучшие представители высших школ музыки России и зарубежья. Проект направлен на сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на духовых инструментах, поддержку молодых талантливых музыкантов, обмен педагогическим опытом и привлечение внимания общественности к сфере музыкального исполнительства на духовых инструментах.

Конкурсные прослушивания включают в себя три тура. Заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей состоится 12 ноября в 19 часов на сцене Академической Капеллы Санкт-Петербурга.