ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 декабря 2017 года в 19.00 в Большом Банкетном Зале ресторана de luxe «ПАЛКИНЪ» (г. Санкт-Петербург) состоится третий вечер проекта «Эфиры созвучий», в котором гармония музыки и ароматов парфюмерного ателье DLLD с безупречным вкусом и чувством стиля создадут праздничное предновогоднее настроение.

«Banda Classicoff» – коллектив блестящих молодых музыкантов, зарекомендовавший себя выступлениями на самых известных площадках Северной столицы, городов России и Европы, представит новую праздничную программу, подготовленную специально для этого вечера.

«Banda Classicoff» - это известные джазовые исполнители, лауреаты международных конкурсов: Лев Эльгардт (бас-профундо), Александр Маслов (рояль), Иван Мясников (контрабас), Павел Чижик (ударные), Михаил Минеев (саксофон) и Григорий Александров (баян).

Благодаря виртуозному пианисту Александру Маслову, автору большинства представленных аранжировок, классическая музыка обретает новые формы звучания в джазовой обработке, а знаменитые мелодии воспринимаются особенно свежо.

Насыщенный, бархатный и чарующий голос солиста Академии оперных певцов Мариинского театра Льва Эльгардта открывает удивительные оттенки уже известных и новых композиций. Праздничное настроение создадут джазовые обработки музыкальных тем из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, Подмосковное либертанго, легендарные «What a Wonderful World», «Putting on the Ritz» и специально отобранные рождественские хиты.

Парфюмерное ателье DLLD, организатор музыкально-парфюмерного вечера, представит пять лучших ароматов из коллекций 2017 года. Для всех гостей подготовлены изящные новогодние парфюмерные комплименты.