ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День всех влюблённых, 14 февраля, в московском метро поступили в продажу романтические кольца «Тройка» розового и белого цветов. Керамические украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

До недавнего времени пассажиры метро могли купить только синие и чёрные кольца. Ко Дню влюблённых линейку расширили новыми цветами: в продажу поступила ограниченная партия из двух сотен колец 17-го и 19-го размеров.

«Кольца с функцией транспортной карты “Тройка” пользуются большим спросом у наших пассажиров. Мы надеемся, что новые транспортные украшения розового и белого цветов станут отличным подарком для девушек в День всех влюбленных. А в подарок молодым людям можно приобрести классические кольца “Тройка” чёрного цвета», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кольца «Тройка» появились в продаже осенью прошлого года. Транспортные украшения купили более 1200 пассажиров. Кольца обладают теми же функциями, что и браслеты, брелоки и транспортные карты «Тройка». С их помощью можно оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном транспорте.