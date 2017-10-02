ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 2 октября, в музее «Садовое кольцо» открывается выставка «Диалог с творчеством: созвучие». Она объединила работы представителей разных стилей и направлений, в экспозицию вошли живопись, скульптура, коллаж и произведения других видов искусства. Работы можно посмотреть до 17 октября.

Несмотря на разный подход к творчеству, художников объединяет стремление к самовыражению и самопознанию. Людмила Северина — создатель экспрессивных, темпераментных и одновременно романтичных работ. Лариса Акулинина предпочитает пуантилизм, развивая традиции Жорж-Пьера Сёра и Поля Синьяка. Скульптор Александр Храпачев создаёт женские образы, экспериментируя с материалом и цветом. Художник, дизайнер и искусствовед Анна Смирнова выбрала направление романтического символизма. Также она является постоянным участником авангардных выставок и перформансов в составе арт-группы «Базилика-ост».