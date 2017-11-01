ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нагатинской пойме приступили к формированию ландшафта парка «Остров мечты». До конца года в парк привезут 80 тысяч кубометров плодородной почвы. С её помощью будет создан новый рельеф - равнинный на юге и холмистый на севере. В следующем году здесь планируют высадить более сотни видов деревьев и кустарников.

«Мы провели большую подготовительную работу и приступили к созданию искусственного рельефа парка. На юге он будет равнинным, а на севере будут созданы несколько холмов высотой три-четыре метра и один высотой примерно шесть метров. Эти холмы соединят при помощи искусственных насыпей с тропами. Таким образом, в парке появится терренкур для прогулок. На самом высоком холме откроется смотровая площадка с панорамным видом на “Остров мечты” и акваторию Москвы-реки. Полностью рельеф будет сформирован за три-четыре месяца», — рассказали в пресс-службе парка «Остров мечты».

Затем начнётся прокладка коммуникаций. Такая последовательность работ необходима, поскольку все коммуникации должны находиться на одной глубине. Сделать это можно только тогда, когда ландшафт сформирован.

Возле холмов построят амфитеатр на 1400 мест, где будут проводить лекции, концерты и показывать спектакли, неподалёку для любителей активного образа жизни сделают многофункциональную спортивную площадку.

В южной части с равнинным ландшафтом будет много мест для прогулок. Там высадят хвойную аллею из декоративных елей и пихт, она будет пересекать четыре прямолинейные аллеи, образующие ромб. В этой части парка обустроят площадку для занятий йогой, несколько детских игровых площадок. Также там планируют сделать летний кинотеатр под открытым небом, рассчитанный на 800 мест. Пешеходные дорожки и велодорожки будут проходить через весь парк. Общая их протяжённость составит порядка 10 километров.

Высаживать зелень в «Острове мечты» планируют осенью будущего года. В парке посадят 3,3 тысячи деревьев и 38 тысяч кустарников.