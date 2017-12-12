ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Научная новогодняя программа ждёт посетителей парка «Зарядье» с 17 декабря по 8 января. Предметом совместного исследования ученых и гостей парка станет сам праздник Новый год. На занятиях в павильоне «Заповедное посольство» можно будет узнать, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка, как приготовить молекулярную икру к столу и ещё много интересного и полезного.

«В лабораториях “Заповедного посольства” посетители смогут поучаствовать в необычных научных экспериментах. К примеру, получить горячий иней из кристаллов ацетата натрия. Кульминацией станет новогодняя ёлка для детей и взрослых, на которой можно будет узнать формулу Нового года», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

Занятие под названием «Феномен Снегурочки» посвятят льду и снегу. На нём гостям парка расскажут о мифической истории появления внучки Деда Мороза и объяснят, что происходит с живыми существами и растениями, если их заморозить. После лекции посетителям предложат провести эксперименты по созданию нетающего льда и искусственного снега.

В чём секрет Деда Мороза и почему он не замерзает зимой, можно будет узнать на занятии по сохранению тепла. Вместе с учёными гости парка выяснят, что происходит с лицом, когда мы выходим на мороз. Из современных теплоизоляционных материалов посетители соорудят кафтан Деда Мороза, в котором ему будет не страшен даже самый лютый холод. А после этого проверят свойства наряда при помощи тепловизора.

Участникам занятия «Икра. Сделать самому» расскажут, какой бывает икра, как её добывают, чем полезен и вреден этот продукт. Посетителей также научат готовить искусственную молекулярную икру со вкусами мяты, банана и шоколада.

Новогодняя ёлка пройдёт 25, 27 и 29 декабря в холле павильона «Заповедное посольство». На празднике дети и их родители в формате квеста-испытания исследуют основные элементы, из которых состоит Новый год, и примут участие в создании его формулы. Угощать посетителей будут блюдами молекулярной кухни. В завершение гости смогут полюбоваться праздничным салютом изо льда.

Кроме того, с 30 декабря по 11 января в парке бесплатно покажут интерактивные новогодние спектакли «Сюрприз Деда Мороза», «Мороз Красный Нос» и «Приключения Кощея Бессмертного». Для гостей также организуют бесплатные мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, карнавальных корон и масок. Дети смогут принять участие в конкурсе новогоднего рисунка и получить поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Встретить Новый год можно в любом парке Москвы. Новогоднюю праздничную программу уже готовят в 22 столичных парках. В ночь с 31 декабря на 1 января горожан ждёт инсталляция-предсказатель в Парке Горького, «Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке и мандариновая вечеринка в парке «Красная Пресня».