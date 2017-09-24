ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В культурном центре «МосАРТ» стартует новый проект — лекции по урбанистике «Образ Москвы». Первая встреча пройдёт 28 сентября в 19:30, потом лекции планируется проводить один-два раза в месяц.

Тематические встречи посвящены нашим представлениям о столице во всех её проявлениях. На лекциях расскажут о том, какими разными способами и под каким углом каждый из нас может смотреть на свой город, понимать и чувствовать его, исследовать и заново открывать для себя Москву.

Спикеры проекта — ведущие учёные-урбанисты, географы, историки и культурологи — в доступной форме изложат основные положения своей научной работы и представят широкую палитру образов мегаполиса.

Тема первой лекции — «Четыре четверти Москвы. Территории новации и консервации».