ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры Москвы запускает проект «Встречи с писателями» в столичных библиотеках. В течение года в читальнях выступят авторы, ставшие победителями и лауреатами национальных литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», Русской премии и других. Среди них Алексей Иванов, Сергей Самсонов, Илья Будрайтскис и Ксения Драгунская.

«В феврале состоится 15 встреч с современными российскими писателями. В уютной атмосфере библиотек читатели смогут услышать отрывки новых произведений любимых авторов, лично задать им вопросы и получить автографы», — рассказал руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Она отметила, что фонды городских читален регулярно пополняются актуальными новинками. Некоторые современные российские бестселлеры уже стоят на полках библиотек — с ними можно ознакомиться в читальном зале или взять их домой.

Всего в течение года пройдёт более 100 встреч с писателями. В проекте примут участие библиотеки, расположенные в разных округах города. Вход на мероприятия свободный, на некоторые из них необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти на портале «Библиогород».

В библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 1) такая встреча состоится 14 февраля в 19:00. Гости библиотеки узнают, как написать бестселлер, посетив лекцию писателя, сценариста Алексея Иванова (лауреат премии «Книга года — 2016», лауреат Платоновской премии в области литературы и искусства — 2017, финалист премии «Большая книга — 2016»). В беседе также будут принимать участие литературный критик Дмитрий Самойлов и филолог Наталья Осипова.

16 февраля, в пятницу, в 11:00 Центральная городская деловая библиотека (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1) приглашает москвичей на встречу сразу с несколькими современными литераторами. Прозаик, сценарист, детский писатель искусствовед Ксения Драгунская представит свою книгу «Колокольников — Подколокольный». Она вошла в шорт-лист престижной премии «Ясная Поляна — 2017» в номинации «Современная русская проза». Кроме того, в этот день библиотеку посетит и писатель Сергей Самсонов. Он познакомит читателей с романом «Соколиный рубеж», вошедшим в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга — 2017».