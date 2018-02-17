ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля 2018 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по завершении Литургии в новоосвящённом казанском храме преподобного Сергия Радонежского, в подземной части храма состоялось официальное открытие музея, посвящённого истории обретения и прославления Казанской иконы Божией Матери.

Участие в мероприятии приняли митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сослужившие Его Высокопреосвященству за Литургией клирики Татарстанской митрополии, благотворители, православная молодёжь, представители республиканских СМИ.

«Мы находимся в музейном пространстве, где будет проводиться просветительская деятельность... Церковь сохраняет, трудится и является просветителем в области нашей культуры, нашей веры и наших традиций, — сказал глава митрополии после ознакомления с экспозицией. — Очень важно, что этот музей будет в основном свидетельствовать о Казанской иконе Божией Матери, о её шествии не только по России, но и по всему миру. И о судьбах людей — великих и малых, бедных и богатых, вельмож и обычных тружеников, имена которых неразрывно связаны с Казанским образом Богоматери».

Экспозиция музея посвящена основным этапам прославления Казанской иконы: её обретению в 1579 году, роли образа в народной борьбе с интервентами в 1612 и 1812 гг., иным ключевым событиям отечественной истории. Ведутся переговоры с хранителями артефактов, связанных с историей образа, с целью их последующего экспонирования в музее. Планируется, что помимо туристов и паломников посещать музей будут учащиеся высших и средних образовательных учреждений Татарстана.

В соседнем с музеем помещении располагается площадка для проведения духовно-просветительских мероприятий молодежного отдела Казанской епархии. Владыка Феофан осмотрел помещение и пообщался с молодыми людьми.