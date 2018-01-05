В столице начала действовать система грантовой поддержки театров
05.01.2018, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году в Москве учредили новую систему грантовой поддержки театров, а также подготовили комплекс мер помощи вышедшим на пенсию народным и заслуженным артистам. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в социальной сети "В контакте".
С 2018 года в столице начинает действовать эта новая система финансирования. Теперь бюджет городских театров будет формироваться из субсидий на выполнение государственного задания (16 процентов) и средств гранта на поддержку и развитие театрального искусства (84 процента). Система формирования грантов разработана с учётом пожеланий театральных деятелей и одобрена советом художественных руководителей и директоров московских театров. С начала 2017 года по новой системе в тестовом режиме уже работала часть театров, подведомственных столичному Департаменту культуры.
Новая система позволит увеличить размер финансирования. Гранты будут составлять по нормативам, которые учитывают специфику конкретного учреждения. Есть обязательное условие: финансирование театра не должно сократиться. Если предварительный расчёт гранта покажет сумму меньшую, чем театр получает из бюджета сейчас, финансирование сохранят на прежнем уровне. При этом город продолжит выполнять свои обязательства по ремонту и строительству новых зданий.
В последние годы открыли после ремонта Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр на Перовской и Театр на Покровке. К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова закончили работы в Театре на Таганке. В этом году планируется отреставрировать здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.
Подробнее о достижениях можно узнать здесь.
С 2018 года в столице начинает действовать эта новая система финансирования. Теперь бюджет городских театров будет формироваться из субсидий на выполнение государственного задания (16 процентов) и средств гранта на поддержку и развитие театрального искусства (84 процента). Система формирования грантов разработана с учётом пожеланий театральных деятелей и одобрена советом художественных руководителей и директоров московских театров. С начала 2017 года по новой системе в тестовом режиме уже работала часть театров, подведомственных столичному Департаменту культуры.
Новая система позволит увеличить размер финансирования. Гранты будут составлять по нормативам, которые учитывают специфику конкретного учреждения. Есть обязательное условие: финансирование театра не должно сократиться. Если предварительный расчёт гранта покажет сумму меньшую, чем театр получает из бюджета сейчас, финансирование сохранят на прежнем уровне. При этом город продолжит выполнять свои обязательства по ремонту и строительству новых зданий.
В последние годы открыли после ремонта Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр на Перовской и Театр на Покровке. К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова закончили работы в Театре на Таганке. В этом году планируется отреставрировать здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.
Подробнее о достижениях можно узнать здесь.